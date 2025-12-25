Einfach und gesund: Das ist Prinzessin Annes Weihnachtsmenü

Während König Charles (77) und Prinz William (43) an den Festtagen traditionell mit Truthahn, Stuffing und allen Beilagen schlemmen, setzt Prinzessin Anne (75) auf ein reduziertes, beinahe asketisches Weihnachtsmenü – schlicht, gesund und ganz nach ihrem Geschmack. Gefeiert wird, wie gewohnt, in Sandringham, wo die Familie am 25. Dezember zusammenkommt. Bereits am Morgen bleibt Anne ihrer Linie treu: Zum Frühstück greift die Prinzessin laut TODAY zu fast schwarzen, überreifen Bananen, die angeblich leichter zu verdauen sind. Ex-Hofkoch Darren McGrady verriet: Anne habe diese Variante "fast immer" bevorzugt, weil sie den Stoffwechsel sanft ankurbeln soll. So startet die Schwester von König Charles in den Festtag – ohne Prunk, dafür konsequent.

Beim großen Weihnachtslunch, den die Royals als Buffet servieren, zeigt sich die Tradition von ihrer klassischen Seite: McGrady erklärte gegenüber Hello!, dass es "keine Schinken oder Ähnliches" gebe, sondern "nur traditionelle Truthähne" – begleitet von Salbei-Zwiebel- und Maronen-Stopfungen sowie Beilagen wie Bratkartoffeln, Kartoffelpüree, Pastinaken und Rosenkohl. Kinder und Erwachsene essen getrennt, der Ablauf ist eingespielt und bewusst unspektakulär. Später folgt in Sandringham der Afternoon Tea mit einer süßen Parade: Schokoladen-Buche-de-Noël, von den Köchen gebackener Christmas Cake und eine Auswahl an schokoladigen Teilchen gehören laut McGrady dazu. Foie gras steht seit 2022 nicht mehr auf dem Speiseplan – eine Entscheidung des Königs aus Sorge um das Tierwohl. Für den Abend hält Anne es vertraut bodenständig: Laut Daily Mail serviert sie ihren Gästen gern einfache Pork Pies oder "alles von Fray Bentos" aus der Dose.

Abseits der offiziellen Tafel liebt Anne Gerichte, die ihren Pragmatismus spiegeln. Als sie 2020 anlässlich ihres 70. Geburtstags das Magazin Country Life gastredigierte, verriet die Prinzessin, dass sie besonders gern devilled pheasant isst – ein würziges, herzhaftes Lieblingsrezept, das sie seit Jahren begleitet. Wer Anne kennt, weiß: Die Royal bevorzugt Routine vor Raffinesse, klare Abläufe vor kulinarischen Experimenten. Während der König und William beim Festtagsessen die Tradition auskosten, zeigt die Prinzessin mit ihrer Auswahl vor allem eines – ein Faible für Einfachheit, die Platz macht für Familie, Gespräche und stille Momente. So bleibt ihr Weihnachten unprätentiös, persönlich und sehr nach ihrem Geschmack.

John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

Getty Images Prinzessin Anne bei einem Empfang im Buckingham Palace

Getty Images Prinzessin Anne bei einer Zeremonie in Portsmouth