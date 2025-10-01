Prinzessin Anne teilt ihre persönlichen Internatserfahrungen

Prinzessin Anne (75) hat bei einem Besuch der Naval Children's Charity in Portsmouth offen über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Internatsleben gesprochen. Die Schwester von König Charles III. (76) besuchte zwischen 1963 und 1968 die Benenden School in Kent und betonte laut Hello!, wie wichtig die dort gebotene Stabilität war. Auf der Veranstaltung erklärte sie, dass Erfahrungsberichte anderer sich mit ihrer Erinnerung decken: "Eine der Organisationen, mit der ich arbeite, platziert Kinder in Internaten, und sie sagen immer, dass es ihnen Stabilität bringt. Ich denke, dass das für viele Menschen gilt." Internate könnten laut ihr Lücken im Leben schließen, die andernfalls schwierig zu bewältigen seien.

Die 75-Jährige ist nicht das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, das diesen Weg einschlug. Sowohl Charles als auch ihre Neffen Prinz William (43) und Prinz Harry (41) lebten während ihrer Bildungszeit ebenfalls in Internaten. Für Prinz George steht nun eine ähnliche Entscheidung an, da der Zwölfjährige im nächsten Jahr seine Schule wechseln wird. Spekulationen zufolge könnte Eton College bei Windsor, wo bereits William und Harry zur Schule gingen, eine mögliche Wahl sein. Alternativ wird auch das Marlborough College ins Gespräch gebracht, das seine Mutter Kate einst besuchte.

Für Anne ist Stabilität in der Erziehung ein zentraler Wert, wie auch aus anderen Aspekten ihres Lebens erkennbar wird. Als Mutter legte sie bereits bei ihren eigenen Kindern einen besonderen Fokus auf Disziplin. Zara Tindall (44) und Peter Phillips (47) wurde in der Öffentlichkeit stets ein tadelloses Auftreten abverlangt – ob auf dem royalen Balkon oder bei anderen Anlässen. Anne zeigt damit seit jeher ihre klare Haltung: Struktur und Verlässlichkeit prägen nicht nur das Kinderzimmer, sondern auch die Bindungen und Werte, die innerhalb der Familie weitergegeben werden.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2025

Getty Images Prinz George im Juni 2022

Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Annes Tochter