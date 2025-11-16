50 Jahre später: Prinzessin Anne rockt das gleiche Outfit

Prinzessin Anne (75) hat mit ihrem jüngsten Outfit nostalgische Gefühle ausgelöst. Bei einem Besuch des Rolls-Royce Seletar Campus in Singapur, im Rahmen einer Reise zur Feier von 60 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Singapur, trug die 75-Jährige einen Safari-Anzug, der bereits über 50 Jahre alt ist. Erstmals war das Kleidungsstück 1973 bei einem Polospiel in Windsor zu sehen. Auch 1975 griff die konsequente Anne nach einem Reitwettbewerb in Boston zu dieser Garderobe, als sie am Flughafen Heathrow ankam, wie das Magazin People berichtete. Einem wachsamen Royal-Fan blieb das Wiedersehen mit dem Outfit nicht verborgen.

Die Prinzessin, die vom Internatsleben schwärmte, scheint ein besonderes Faible für den Klassiker zu haben. Ursprünglich trug sie den tanfarbenen Anzug zwar mit Gürtel, dafür aber ohne Schnickschnack. Nun punktete sie mit einer passenden Bluse bei den Fans und krempelte die Ärmel stilvoll hoch. Die Retro-Akzente mit dem spitzen Kragen runden den Look ab, der trotz seines Alters immer noch modern wirkt. Begleitet wurde Anne bei ihrem Auftritt von ihrem Ehemann Tim Laurence, mit dem sie an einer Flugsimulation im Airbus-Trainingszentrum teilnahm. Das Paar ist seit 1992 verheiratet und teilt seine Leidenschaft für unterhaltsame und lehrreiche öffentliche Aufgaben.

Bekannt für ihre unermüdliche Arbeit als "fleißigste Royal", hat die Schwester des britischen Königs Charles III. mit ihrem Auftreten nicht nur ihren Fans ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sondern erneut gezeigt, dass man auch mit 75 stilvoll auftreten kann. Über die Jahre hinweg hat die Tochter von Königin Elizabeth II. immer wieder bewiesen, dass sie Vintage mag: Ihre modischen Entscheidungen sind klassisch, nachhaltig und oft mit einer persönlichen Geschichte verbunden. Mit zwei erwachsenen Kindern, einer langjährigen Ehe und zahlreichen Verpflichtungen bleibt Anne ihren Prinzipien treu.

John Swannell/ Buckingham Palace Prinzessin Annes neues Porträt

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2015

Getty Images Prinzessin Anne im Juli 2025