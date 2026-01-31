So kommt Heidi Klums neuer Song für 21. GNTM-Staffel an

Heidi Klum (52) zündet vor dem Start der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel den Turbo: Das Model hat auf Instagram ihren neuen Opener-Song "Red Eye" vorgestellt – produziert in Zusammenarbeit mit Star-DJ Diplo (47). Bisher bekommen die Fans der deutschen Berühmtheit zwar nur einen kleinen Ausschnitt zu hören, doch das reicht schon aus, um für große Begeisterung zu sorgen – Heidis neuer Song kommt ziemlich gut an.

Unter dem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account von ProSieben sammeln sich unzählige freudige Emojis und Jubelrufe. Während Rebecca Mir (34) meint, es sei "cute", betitelt Performer Katy Bähm (32) den Song direkt als "Banger". Ein User jubelt: "Wie cool!" und ein anderer freut sich: "Endlich wieder Musik von Heidi!" Manche prophezeien sogar den nächsten "Sommerhit". In dem Musikvideo performen Heidi und Diplo abwechselnd in einer Zeichentricklandschaft, die sowohl den Himmel, eine Partynacht oder auch die Straßen Kaliforniens abbildet. "Wie geil ist denn mal wieder dieses Video. Heidi ist und bleibt die coolste Frau im Showbiz", lobt ein weiterer Fan.

Mit "Red Eye" veröffentlicht Heidi bereits den dritten Hit für ihre eigene Castingshow. Im Jahr 2022 entwickelte sie für die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gemeinsam mit WeddingCake und Snoop Dogg (54) den Song "Chai Tea with Heidi". Zwei Jahre später arbeitete sie gemeinsam mit Tiësto am neuen Opener für die 19. Staffel. "Sunglasses at Night" kam bei den Fans des einstigen Victoria's Secret-Models ebenso gut an wie ihr neuester Hit.

Imago Heidi Klum in New York, April 2025

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Snoop Dogg im Tonstudio