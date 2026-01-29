Heidi Klums freches Massage-Video sorgt für Aufsehen im Netz

Heidi Klum (52) sorgt mit einem neuen Clip auf Instagram für Gesprächsstoff: Die Model-Ikone zeigt sich am Dienstag nackt auf einer Massageliege, nur ein weißes Laken verdeckt Teile ihres Körpers, während jemand ihren Rücken und ihre Beine durchknetet. Gleichzeitig greift Heidi ganz entspannt in eine Schüssel Chips und gönnt sich den salzigen Snack mitten in der Behandlung. In dem kurzen Video ist kein Wort zu hören – nur das laute Knuspern der Chips durchbricht die Stille im Raum. Dazu setzte die Germany’s Next Topmodel-Chefin lediglich ein einziges Emoji, das genüsslich schlemmt, und überließ den Rest der Fantasie ihrer Fans.

Die reagierten prompt und feierten den frechen Einblick in Heidis Wellness-Moment. "Das Leben genießen", schwärmte ein Follower laut dem Bericht der Daily Mail. Ein anderer kommentierte: "Ich war noch nie eifersüchtig auf Chips, bis jetzt." Viele User zeigten sich nicht nur neidisch auf die Massage, sondern auch auf den Snack: "So eifersüchtig, ich will auch eine Massage – und Chips", schrieb ein Fan. Gleichzeitig entbrannte in den Kommentaren ein kleines Rätselraten um die Person, die Heidi da die Muskeln lockert. "Ist das Tom Kaulitz?", fragte ein Nutzer, während ein anderer überzeugt war: "Es ist aber nicht Tom..." Wer tatsächlich hinter Heidis Liege stand, blieb offen – im Mittelpunkt des Clips steht allein der Moment aus Genuss, Ruhe und Knusper-Geräuschen.

Privat läuft es bei dem Paar weiter rund. Heidi und Tom, die sich nach einem Jahr Beziehung verlobten und am 22. Februar 2019 heirateten, feiern in wenigen Wochen ihren siebten Hochzeitstag. Die beiden treten gerne gemeinsam auf, reisen viel und zeigen sich in der Öffentlichkeit oft sehr zugewandt. Aus ihrer früheren Ehe mit Sänger Seal (62) hat Heidi die Kinder Henry, Johan und Lou, außerdem adoptierte Seal ihre Tochter Leni während der gemeinsamen Zeit. Über ihre entspannte Haltung zu Nacktheit sagte die Moderatorin 2014 der Daily Mail: "Ich bin sehr europäisch aufgewachsen und habe viel Nacktheit am Strand erlebt", und erklärte, auf französischen Inseln sei Topless-Baden völlig normal. Für die vierfache Mutter ist das Freizügige daher eher Alltag als Aufreger.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum genießt ihren Snack, 2026

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025