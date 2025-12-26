Wird "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina ihr Baby zeigen?

Marina und Robert aus der 2023er-Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick haben pünktlich zur Vorweihnachtszeit ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Sie bekommen Nachwuchs. Bekannt machten die beiden die frohe Botschaft auf Instagram mit einem kurzen Clip, in dem eine weiße Box aufgeht und kleine Würfel die Worte "Wir werden Eltern" ergeben. Das Video zeigt außerdem liebevolle Details wie einen Mini-Strampler und ein Ultraschallbild. Jetzt steht die Frage im Raum, die viele Follower beschäftigt: Werden Marina und Robert ihr Baby im Netz zeigen – und wenn ja, wie?

Gegenüber Promiflash geben die TV-Bekanntheiten eine klare Antwort. "Wir werden unser Kind nicht im Netz zeigen, höchstens mal ein Händchen oder die Beinchen. Das Gesicht soll aus dem Netz rausgehalten werden", erklären sie. Gleichzeitig schließen die beiden ausgewählte Einblicke nicht aus: "Konkret können wir noch nicht sagen, wie viel wir im Netz preisgeben wollen, aber es wird sicherlich ein paar Momente geben, die wir auch mit der Öffentlichkeit teilen möchten", so Marina und Robert weiter. Damit setzen sie auf einen Mittelweg zwischen Privatsphäre und Nähe zur Community – feste Regeln für ihr Familienleben, ohne völlig abzutauchen.

Im Interview haben die werdenden Eltern jedoch noch ein weiteres Detail enthüllt: Sie kennen bereits das Geschlecht ihres Babys. Verraten wollten sie das aber noch nicht, erklärte Marina. Wann und wie sie diese Nachricht mit ihrer Community teilen, wollten die beiden bewusst offenlassen. Auch beim Namen ihres Kindes ist sich das Paar schon einig. "Der Name steht schon seit Langem fest, aber auch diesen möchten wir noch für uns behalten", sagte die TV-Bekanntheit. Für die Fans bleibt damit vorerst nur die Vorfreude – die Eltern genießen ihr Glück weiterhin in ihrem ganz eigenen Tempo.

Instagram / marina.b_hadeb Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina B. von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023