König Charles ist genervt von ständiger Thronfolgedebatte

König Charles III. (77) ist Berichten zufolge unzufrieden mit den Spekulationen um die Thronfolge seines Sohnes Prinz William (43). Laut einem nicht näher bezeichneten Informanten der Us Weekly fühlt sich der Monarch, der seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 auf dem Thron sitzt, durch die zunehmenden Debatten belastet. Demnach habe Charles sein Leben lang darauf gewartet, selbst König zu sein, und fühle sich nicht wohl damit, dass nun bereits alle Blicke auf die nächste Generation gerichtet sind. Während der Monarch in London weiterhin seine Krebserkrankung behandeln lässt, mehren sich in der Tat die Gerüchte, dass Prinz William bereits die Zügel fester in der Hand hält.

Weitere anonyme Quellen widersprechen laut Us Weekly jedoch dem Eindruck einer stillen Machtverschiebung. Ein Informant betonte gegenüber dem Magazin, Charles habe keine Kontrolle an William abgegeben. Vielmehr arbeiteten Vater und Sohn eng zusammen. "Charles glaubt, William wird einen unglaublichen Job als König machen, und er unterstützt ihn sehr", zitiert das Blatt seinen Informanten. Der Monarch selbst gab jüngst ein Update zu seiner Gesundheit: Sein Behandlungsplan könne im neuen Jahr reduziert werden – dank früher Diagnose, wirksamer Therapie und strenger Befolgung ärztlicher Anweisungen. Unterdessen tritt William gemeinsam mit Prinzessin Kate (43) öffentlich zunehmend staatsmännisch auf, bewusst – so heißt es – vom Palast orchestriert, um Autorität zu zeigen. Dies diene jedoch nicht dazu, eine baldige Thronfolge einzuleiten, sondern dazu, die kommenden Jahre behutsam vorzubereiten.

William selbst sprach zuletzt in einem Interview mit Eugene Levy (79) für die Sendung "The Reluctant Traveler" über seine Einstellung zum Wandel in der Monarchie. Er erklärte, dass er nicht vor Veränderungen zurückschrecke, vielmehr sehe er es als spannende Aufgabe, die Institution an die Gegenwart anzupassen. Der Prinz von Wales betonte jedoch, dass diese Transformation schrittweise und mit Bedacht erfolgen werde – und sicherlich in enger Absprache mit seinem Vater.

Getty Images König Charles III. besucht Chatfield Health Care in London 2025

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds