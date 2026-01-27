So war Andrew Mountbatten Windsors Reaktion auf neues Haus

Andrew (65) Mountbatten Windsor hat zum ersten Mal sein zukünftiges Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen inspiziert. Der ehemalige Prinz soll am vergangenen Wochenende Marsh Farm besucht haben, ein deutlich kleineres Anwesen als die bisherige Royal Lodge, die er in den kommenden Wochen räumen muss. Sein Bruder, König Charles III. (77), veranlasste den Umzug aufgrund der Verbindung Andrews zum verstorbenen Milliardär Jeffrey Epstein (†66). Laut einer Quelle vor Ort zeigte sich Andrew nach der Besichtigung gefasst: "Er hat sich damit abgefunden, dass dies seine Zukunft ist, und will das Beste daraus machen." Während seines Besuchs ließ er Gardinen ausmessen und überprüfte die Fortschritte bei den Renovierungsarbeiten.

Die Arbeiten an Marsh Farm umfassen nicht nur Renovierungen im Inneren, sondern auch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen wie einen zwei Meter hohen Zaun. Zudem sollen Techniker Internet und andere technische Details eingerichtet haben. Das Grundstück, das etwa elf Kilometer vom Hauptgebäude des Sandringham-Anwesens entfernt liegt, wird von einem eigens erweiterten Flugverbotsbereich geschützt. Da die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, könnte Andrew vorübergehend in das nahegelegene Wood Farm Cottage ziehen. Der endgültige Umzug nach Marsh Farm soll Gerüchten zufolge vor seinem Geburtstag am 19. Februar erfolgen, so Mirror.

Die Entwicklungen folgen auf Andrews Rückzug aus der öffentlichen Rolle innerhalb der Royal Family, nachdem er im vergangenen Jahr seine königlichen Titel und Privilegien verloren hatte. Zu dieser Zeit wurde auch die langjährige Verbindung zur Royal Lodge und der 75-jährige Leasingvertrag des Anwesens beendet. Wie bereits bekannt, wurden für Marsh Farm in den letzten Wochen neben Handwerkern auch Schädlingsbekämpfer aktiv, um das Anwesen bezugsfertig zu machen. Auch Andrew selbst soll den Umbauprozess genau im Blick behalten, um sich in seinem neuen und wesentlich bescheideneren Zuhause einzurichten.

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025