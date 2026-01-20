Privater Einblick: Das machte Tanja Makarić mit der Plazenta

Tanja Makarić (28) hat ihren Fans einen sehr privaten Einblick gegeben: Die Influencerin, die kurz vor Jahresende ihre Tochter Malou zur Welt brachte, stellte sich auf Instagram einer spontanen Fragerunde. Dabei wollten viele wissen, wie es ihr nach der Geburt geht und wie der Start ins Leben mit Baby aussieht. Eine besonders direkte Frage drehte sich darum, was mit der Plazenta passiert ist. Tanja wich nicht aus, sondern antwortete offen und knapp auf die Nachfrage – und sorgte so für Gesprächsstoff bei ihrer Community.

In ihrer Story erklärte Tanja, dass sie die Plazenta gespendet habe. Sie ließ anklingen, dass die medizinische Nutzung möglich ist: etwa die Gewinnung der Amnionmembran für die Wundheilung oder die Nutzung von Nabelschnurblut zur Stammzellspende, die etwa für Leukämiepatienten eingesetzt werden kann. Für viele Follower war das ein Aha-Moment, denn rund um die Plazenta kursieren oft Mythen, während praktische, medizinische Wege eher selten thematisiert werden. Dass Tanja die Details so nüchtern teilt, kommt bei ihrer Community gut an – die Fragen unter dem Q&A rissen nicht ab.

Abseits der gesundheitlichen Fakten zeigt die Neu-Mama auch die sanften Momente ihres neuen Alltags. Auf Instagram teilte Tanja kürzlich innige Fotos mit Malou und schrieb von großen Gefühlen, ohne das Gesicht des Babys zu zeigen. Die Sportlerin und Social-Media-Bekanntheit hält damit die Balance zwischen Nähe und Privatsphäre: viel Wärme, viele kleine Einblicke, aber keine Bilder, die zu weit gehen. In den Kommentaren sammeln sich Glückwünsche, Herz-Emojis und Nachrichten von anderen Eltern, die die ersten Wochen mit Baby nur zu gut kennen – kurze Nächte, viel Kuscheln und dieses Gefühl, dass plötzlich alles wichtiger und gleichzeitig einfacher wird.

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

