Tanja Makarić reagiert auf fiese After-Baby-Body-Kommentare

Vor drei Wochen ist Tanja Makarić (28) zum ersten Mal Mutter geworden, jetzt meldet sich die frühere Profischwimmerin mit einer deutlichen Botschaft bei ihren Fans. Auf Instagram zeigt sie eine emotionale Reaktion auf Kommentare zu ihrem After-Baby-Body. In einem geteilten Screenshot schrieb ein Follower an sie: "Das ist so ungewohnt, nicht deine Modelfigur zu sehen – aber du siehst immer noch toll aus. Ich liebe deine sportlichen Beine." Tanja nahm diese Nachricht zum Anlass, offen über die Herausforderungen nach der Geburt zu sprechen. "Ich hatte kurz meinen Mental Breakdown, weil ich sage euch ganz ehrlich, am schlimmsten finde ich nicht die Müdigkeit, sondern die Hormone, nachdem man entbunden hat", erklärte sie ihren Fans.

Neben der körperlichen Umstellung machen der frischgebackenen Mama auch einige Nachrichten aus ihrer Community zu schaffen. Die 28-Jährige gibt an, dass die Hormonumstellung sie emotional noch sensibler macht: "Wenn ich mir manchmal Nachrichten durchschaue, da sind schon ein paar krasse Nachrichten – und dann ist man trauriger als vorher wegen der Hormone." Trotz allem betonte sie, dass sie sich bemühe, solche Kommentare nicht an sich heranzulassen, auch wenn das in der aktuellen Situation schwerfalle. Sie spricht diese Themen ganz bewusst an, um mit ihren Followern authentisch zu bleiben.

Bereits vor zwei Wochen hatte Tanja ihren Followern offen erzählt, wie sich ihr Leben nach der Geburt verändert hat. Auf die Frage, ob sie ihren Babybauch vermisse, antwortete die Influencerin ganz ehrlich auf Instagram: "Das soll nicht blöd klingen, aber ich vermisse meinen Bauch bis jetzt gar nicht. Vielleicht die Tritte von ihr, aber jetzt tritt sie mich – selbstverständlich unkontrolliert und unbeabsichtigt – weil sie auf der Welt ist, und das finde ich viel schöner." Tanja erklärte außerdem, wie glücklich sie darüber sei, ihre Tochter endlich im Arm zu halten: "Ich bin dankbar, sie gesund auf die Welt gebracht zu haben, aber lieber ist es mir ohne Bauch."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

Instagram / tanjamakaric Tanja Makarić, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

