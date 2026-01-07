Kuschelfoto: Tanja Makarić zeigt erstmals ihre Tochter Malou

Pünktlich zu Weihnachten bekam Tanja Makarić (28) das wohl schönste Geschenk: Die Influencerin begrüßte ihr erstes Kind, Töchterchen Malou Jolié, auf der Welt. Die Social-Media-Bekanntheit ist ganz vernarrt in ihr Baby – und teilt nun die ersten Fotos mit der Kleinen auf Instagram. "Liebe meines Lebens", schreibt sie zu süßen Selfies, auf denen sie mit ihrer Tochter kuschelt. Das Gesicht der Kleinen zeigt sie aber nicht – lediglich deren Hinterkopf, der mit dunklen Haaren bedeckt ist.

Eingekuschelt in eine Musselin-Decke schmiegt sich das Baby in den Arm seiner Mama. Die Fans sind begeistert von den süßen Schnappschüssen. "Schönste Mama und so viele Haare", schwärmt eine Followerin, eine andere fügt hinzu: "Die Maus sieht ja so niedlich aus!" Viele weitere kommentieren Emojis mit Herzaugen und bezeichnen das Mutter-Tochter-Duo als "wunderschön" und "so süß".

Persönliche Einblicke gibt Tanja seit der Geburt wohldosiert. Dass Malou Jolié Mitte Dezember im Krankenhaus zur Welt kam, hatte die Influencerin bereits offenbart und dabei auch über die intensiven Stunden rund um die Entbindung gesprochen. Privat zeigt sich Tanja als nahbare Mama, die zwischen Erschöpfung und Euphorie ihren Rhythmus sucht. Wer ihr länger folgt, kennt ihre sportliche Seite und ihre Routinen – aktuell dreht sich jedoch alles um Bonding, Ruhe und den Neustart als kleine Familie. Die Resonanz der Fans ist geprägt von Unterstützung und Wärme, viele begleiten Tanja seit Jahren und freuen sich über jeden stillen, echten Moment aus ihrem neuen Alltag.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihre Tochter Malou Jolié, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf