Patricia Arquette sucht auf Dating-Apps nach der Liebe

Patricia Arquette (56) hat nun offenbart, dass sie derzeit Single ist und nach der großen Liebe sucht – und zwar online. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle im Film "Boyhood" bekannt wurde, erklärte in der "Kelly Clarkson Show", dass sie Dating-Apps nutzt, um neue Menschen kennenzulernen. Dabei verriet sie, dass sie auch auf einige Hürden gestoßen sei: "Auf Wikipedia steht immer noch, dass ich in einer Beziehung bin", erklärte sie. Diese Verwirrung habe ihr schon einige Schwierigkeiten beschert, scherzte die Oscar-Preisträgerin.

Ihre Trennung von Eric White im Jahr 2023, mit dem sie fast neun Jahre liiert war, machte die Schauspielerin nie öffentlich – das habe zu Missverständnissen bei potenziellen Dates geführt. Außerdem sei Patricia vorsichtig, wenn es um das Treffen mit Personen gehe, die sie online kennengelernt habe. "Ich gehe sehr, sehr langsam vor", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie gerne mehrere Monate mit jemandem schreibt, bevor sie sich auf ein persönliches Treffen einlässt. Auf die Frage von Kelly Clarkson (42), ob sie sich bei diesen Treffen manchmal ängstlich fühle, meinte Patricia, dass sie zwar ein wenig nervös sei, jedoch immer versuche, sich gut abzusichern und im Vorfeld Informationen über die Person einzuholen.

Die Schauspielerin, die gerade in "Severance" auf Apple TV+ zu sehen ist, war in der Vergangenheit sowohl mit Nicolas Cage (61) als auch mit Thomas Jane verheiratet. Sie scheut sich nicht, über ihre weniger erfreulichen Dating-Erlebnisse zu sprechen. So sorgte sie im Jahr 2021 auf X (damals noch Twitter) für Aufsehen, als sie von einem Date mit dem früheren Skateboard-Profi Mark "Gator" Rogowski erzählte, der sich später als Mörder entpuppte. "Ich habe ihm damals eine falsche Nummer gegeben, weil mich etwas an ihm verunsichert hat", offenbart sie. "Moral der Geschichte – vertraue deinem Instinkt." Trotz solcher düsteren Erinnerungen gibt sich Patricia optimistisch, eines Tages erneut die Liebe zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patricia Arquette bei den 27. Annual GLAAD Media Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas Cage und Patricia Arquette

Anzeige Anzeige

Anzeige