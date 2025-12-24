Echtes Highlight: Das bedeutet Weihnachten für Achim Petry

Weihnachten steht vor der Tür – und für Achim Petry (51) hat das Fest heute eine ganz besondere Bedeutung. Im Gespräch mit Promiflash erzählt der Sänger, dass sich sein Blick auf die Feiertage komplett verändert hat, seit er Vater geworden ist. "Weihnachten bedeutet mir eigentlich erst was, seit ich Kinder habe", erklärt er offen und fügt hinzu: "Seit 19 Jahren ungefähr bedeutet mir das ziemlich viel, wenn Weihnachten ist. Da habe ich gemerkt, wie wichtig Weihnachten in seiner Grundbedeutung sein kann."

Im Interview betont der Musiker, dass für ihn nicht die Geschenke zählen – verrät aber gleichzeitig, wie sehr sie ihm Freude bereiten. "Ich rede jetzt noch nicht mal davon, Geschenke zu kriegen oder zu verteilen, obwohl ich immer Spaß daran habe, meinen Jungs Geschenke zu machen oder meiner Frau", betont Achim. Gerade bei seiner Frau werde es aber jedes Jahr zur kleinen Herausforderung, denn sie habe direkt am 26. Dezember auch noch Geburtstag: "Das heißt, es müssen zwei geile Geschenke hintereinanderher, das ist ganz schlecht."

Achim ist der Sohn von Wolfgang Petry (74) und führt mittlerweile erfolgreiche Familientraditionen im Musikgeschäft fort. Dabei ist er neben der Bühne ein echter Familienmensch. Seine Söhne und seine Frau spielen eine wichtige Rolle in seinem Leben, wie Achim immer wieder betont. Das zeigt sich auch daran, dass Weihnachten mit seiner Familie zu einem der Höhepunkte des Jahres geworden ist. Gerade diese persönliche Bedeutung des Fests hebt Achim auch gerne in Interviews hervor, was ihm sichtlich Freude bereitet.

IMAGO / STAR-MEDIA Achim Petry, Sänger

IMAGO / Panama Pictures Achim Petry und seine Ehefrau Giovanna Cali, Dezember 2025

IMAGO / Future Image Achim Petry, Juli 2025