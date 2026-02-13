Kein Comeback? Manuel Neuer beendet alle DFB-Spekulationen

Manuel Neuer (39) hat den Spekulationen ein Ende gesetzt: Der Bayern-Kapitän erklärt nach dem Pokalspiel gegen Leipzig am Mittwochabend in München, dass er nicht zur Nationalmannschaft zurückkehren und auch nicht zur WM reisen wird. Der 39-Jährige äußert die klare Entscheidung nach langem Rätselraten rund um ein mögliches DFB-Comeback, das nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen (33) neuen Auftrieb bekommen hatte. Gefragt nach den Comeback-Vorschlägen von Bayern-Präsident Herbert Hainer, reagiert der Torwart gelassen und betont, dass seine Haltung längst feststehe.

Manuel betont hinsichtlich Herberts öffentlichen Appellen: "Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung. Deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber." Mit seiner Entscheidung ist die Torhüterfrage im DFB-Team beantwortet: Hoffenheims Oliver Baumann übernimmt die Rolle der Nummer 1. Manuel möchte sich lieber auf den Klub konzentrieren und bleibt beim Rekordmeister. Offen bleibt allerdings seine Zukunft über den Sommer hinaus: Sowohl der Keeper als auch der FC Bayern können sich eine Verlängerung vorstellen, final ist aber noch nichts.

Für Manuel gerät neben dem beruflichen auch immer mehr das private Familienleben in den Fokus. Der Kicker ist 2024 Vater geworden, nachdem er seiner Partnerin Anika Neuer (25) Ende 2023 bei einer geheimen Zeremonie das Jawort gegeben hatte. Immer wieder teilt der sonst eher zurückhaltende Profisportler auch ganz intime Einblicke in sein Leben als Papa – mit süßen Schnappschüssen mit seinem kleinen Sohn lässt er die Herzen seiner Fans höher schlagen.

Getty Images Manuel Neuer beim Spiel gegen Bayer Leverkusen am 3. Dezember 2024

Getty Images Manuel Neuer, Januar 2025

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023