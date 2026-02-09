"Bridgerton"-Oli Higginson ist mit Disney-Star verheiratet

Viele Bridgerton-Zuschauer dürften ihren Augen kaum trauen: Ausgerechnet Lakai John, der treue Diener aus dem Hause Bridgerton, sorgt abseits der Netflix-Hitserie für die größte Überraschung. Schauspieler Oli Higginson, der seit der ersten Staffel als diskreter Fußmann durch die Flure des Anwesens eilt, ist im echten Leben längst vergeben – und zwar an einen bekannten Disney-Star. Seit 2016 ist Oli mit Schauspielerin Meaghan Martin verheiratet, die vielen Fans noch aus ihrer Zeit bei Disney ein Begriff ist.

Meaghan ist niemand Geringeres als Tess aus den "Camp Rock"-Filmen von Disney. Außerdem spielte sie in der Serie "10 Dinge, die ich an dir hasse" und im Film "Mean Girls 2". Laut Everything Gossip lernten sie und Oli sich bei einem zweiwöchigen Sommer-Acting-Kurs kennen: "Die erste Übung im Unterricht war, sich fünf Minuten lang in die Augen zu schauen." Dass die zwei ein Paar sind, ist für einige Fans der Leinwandstars eine große Überraschung. "Ich habe das vor ein paar Minuten herausgefunden und war so geschockt!", "Ich... mein Verstand ist explodiert, als ich das heute erfahren habe! Ein Paar, mit dem ich nie gerechnet hätte, das ich aber absolut liebe", lauten beispielsweise zwei Kommentare unter einem TikTok.

Abseits von rotem Teppich und Serien-Glanz wirken Oli und Meaghan als Paar auffallend bodenständig. Beide verbindet nicht nur der Beruf, sondern auch die gemeinsame Theater- und Schauspielausbildung, die sie ursprünglich zusammenbrachte. Nach Meaghans Disney-Erfolgen zog die Schauspielerin in das Vereinigte Königreich, wo das Paar heute lebt und seinen Alltag eher privat hält. Statt großer Social-Media-Inszenierungen zeigen die beiden online vor allem kleine Einblicke aus Proberäumen, Studios und gelegentlichen gemeinsamen Ausflügen.

Getty Images Oli Higginson bei der Weltpremiere von "Bridgerton" Staffel 4 in Paris

Getty Images Schauspielerin Meaghan Martin im Jahr 2011

Instagram / meaghanjette Oli Higginson und Meghan Martin, Schauspieler