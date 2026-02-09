Sarah Ferguson bat Epstein um Hilfe für ihre Patentochter

Nach und nach gelangen immer mehr Details über Jeffrey Epsteins (†66) Verbindung zu den britischen Royals an die Öffentlichkeit. Dabei direkt im Fokus ist neben Andrew Mountbatten Windsor (65) auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66). Nun kommt heraus, dass Sarah sich 2009 mit einer fragwürdigen Bitte an den kontroversen Unternehmer wendete. Zu dem Zeitpunkt soll Epstein gerade wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger aus dem Gefängnis entlassen worden sein, was bedeutet, seine Verwicklung in die Prostitutionsringe war bereits bekannt. Laut The Mirror bat die ehemalige Herzogin von York ihren damals guten Freund dennoch darum, ihrer Patentochter Laura McGowan "ein Bett in New York und ein Praktikum" zu besorgen. Laura war damals 22 Jahre alt.

Im Zuge der derzeitigen Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Akten wurde eine E-Mail-Korrespondenz zwischen Sarah und Epstein preisgegeben. Darin soll die heute 66-Jährige Lauras junges Alter und ihr offenbar attraktives Äußeres besonders hervorgehoben haben. Sie betonte, ihr Patenkind sei ein "hübsches Mädchen". "Meine 22-jährige Patentochter Laura braucht eine Unterkunft in New York und ein Praktikum bei jemandem. Könnte Leslie für ein paar Monate eine Aushilfskraft gebrauchen? Hast du eine Idee? Ein Bett in einer der Wohnungen, in denen ich gewohnt habe? Nur so eine Idee...", soll Sarah geschrieben haben. Mit Leslie ist Epsteins ehemalige Assistentin Leslie Groff gemeint. Als Antwort auf Sarahs Anfrage soll der frühere Investmentbanker nur nach der Identität der jungen Frau gefragt und einen Besuch in London angekündigt haben. "Laura McGowan. Hübsches Mädchen", antwortete Sarah.

Sarahs Mails an Epstein sorgen aktuell für großen Aufschrei in der Öffentlichkeit. Obwohl die ehemalige Royal immer betont hatte, nichts mit Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter zu tun gehabt zu haben, stellt sich nun Stück für Stück das Gegenteil heraus. In ihren E-Mail-Gesprächen soll Sarah Epstein zudem immer wieder mit Komplimenten überhäuft und ihm ein brisantes Angebot gemacht haben: "Ich habe wirklich keine Worte, um meine Liebe, Dankbarkeit für deine Großzügigkeit und Güte zu beschreiben. Ich stehe dir zu Diensten. Heirate mich." Sätze wie diese ließen nicht nur die Öffentlichkeit, sondern vor allem auch Sarahs Töchter Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (37) fassungslos zurück. Laut Daily Mail fühlen die beiden sich beschämt und sind entsetzt über die Nähe ihrer Mutter zu Epstein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, ehemalige britische Royal

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige