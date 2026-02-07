Nach Krisen: Hailey und Justin Biebers Ehe ist stark wie nie

Justin Bieber (31) steht wieder im Mittelpunkt der Musikszene: Bei den Grammy Awards in Los Angeles legte der Sänger am Sonntag eine viel diskutierte Performance hin und sang seinen Song "Yukon" nur in fliederfarbenen Satin-Boxershorts und schwarzen Socken auf der Bühne. An seiner Seite – zumindest im Publikum und hinter den Kulissen – war Ehefrau Hailey Bieber (29), die ihn durch die komplette Grammy-Woche begleitete. Laut People sollen die beiden, die seit 2018 verheiratet sind und gemeinsam Sohn Jack Blues großziehen, derzeit "in einer sehr starken Phase" ihrer Beziehung sein. Hailey teilte kurz nach der Show ein Aufzug-Selfie mit Justin auf Instagram und schrieb dazu: "That's my baby".

Hinter der glänzenden Fassade liegen harte Monate. Im vergangenen Jahr hatten kryptische Posts von Justin Spekulationen genährt, er wirke angeschlagen und zweifle an sich. Auch um die Ehe kursierten Gerüchte – doch laut People konzentrieren sich die beiden auf das Wesentliche: ihr Zuhause und ihren Sohn. Ein zweiter Insider beschreibt den Alltag als "ziemlich simpel": arbeiten, dann möglichst viel Familienzeit. "Sie sind großartige Eltern. Jack ist der süßeste, glücklichste kleine Junge", heißt es. Bei den Grammys genoss Hailey den Auftritt vom Arena-Parkett aus, während Kritiker Justins reduzierte Performance lobten. Grammys-Produzent Ben Winston erzählte im "Rolling Stone Music Now"-Podcast, Justin habe die Show bewusst schlicht gehalten: "Ich gehe einfach auf die Bühne und singe", habe er gesagt.

Privat pflegen die beiden Rituale, die Nähe schaffen: spontane Lift-Schnappschüsse, liebevolle Captions, gemeinsame Nächte im Studio. Justin setzt auch optische Zeichen der Verbundenheit – sein jüngstes Tattoo am oberen Rücken zeigt eine engelsgleiche Frauenfigur mit wehenden Haaren, die Fans an Hailey erinnert. Während Hailey als Unternehmerin ihre Marke ausbaut und als Model regelmäßig Glamour-Momente setzt, wirkt ihr Umgang miteinander auffallend bodenständig. Sie priorisieren Zeit zu dritt, fernab vom Lärm der Gerüchteküche. Beim anstehenden Coachella, wo neben Justin auch Sabrina Carpenter (26) und Karol G als Headliner angekündigt sind, dürfte Hailey wieder am Bühnenrand stehen – nicht als stille Beobachterin, sondern als verlässlicher Rückhalt, der seit den ersten Proben nicht von Justins Seite weicht.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues

