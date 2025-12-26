Maya Jama genießt ihr erstes Weihnachten mit Partner Rúben

Es ist ein besonderes Weihnachten für Rúben Dias (28) und Maya Jama (31). Die Moderatorin und der Fußballprofi verbringen ihre ersten Feiertage als Paar. Einige Schnappschüsse der Festlichkeiten teilte die Britin am 25. Dezember auf Instagram. Auf den Bildern posierte sie in einem roten Zweiteiler auf einer geschmückten Treppe. Auch ein Pärchenfoto schaffte es in ihren Beitrag: Darauf zu sehen sind die Turteltauben, wie sie eng aneinander gekuschelt spazieren gehen. "Frohe Weihnachten. Ich sende euch allen Liebe", schrieb Maya zu ihrem Post.

Schon in den Tagen vor Heiligabend gönnten sich Maya und der Manchester-City-Verteidiger einen romantischen Kurztrip. Mit einem Privatjet ging es in die Stadt der Liebe, wo ein Abstecher in das Disneyland Paris auf dem Programm stand, bevor sie am Abend die Lichter des Eiffelturms bestaunten. Zurück in England ging es für das Paar geschäftig weiter: Laut einer Quelle von The Sun sahen sie sich eine hochmoderne Villa in Cheshire an. "Es ist das dritte Mal, dass Rúben und Maya das Anwesen besichtigen", plauderte der Insider aus.

Maya hat in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in ihr Privatleben mit Rúben gegeben. Im Januar 2025 gab es erste Gerüchte, dass die TV-Bekanntheit und der Premier-League-Spieler miteinander anbandeln könnten. Nach einigen Sichtungen des Paares bestätigten sie ihre Liebe mit gemeinsamen Posts auf Social Media. Der gebürtige Portugiese verriet im Gespräch mit The Telegraph jedoch, dass er nicht daran interessiert sei, alle Details seiner Beziehung öffentlich zu teilen. "Natürlich muss man klug damit umgehen", erklärte er im Interview.

Instagram / mayajama Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025

Instagram / mayajama Maya Jama an Weihnachten 2025

Instagram / rubendias Maya Jama und Ruben Dias im Mai 2025