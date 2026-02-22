Conchita Wurst wurde von Fans beim FKK-Baden erwischt

Thomas Neuwirth, den viele als Conchita Wurst (37) kennen, und Johannes Pietsch, besser bekannt als JJ, haben in der ersten Folge des neuen FM4-Podcasts "Bussi Bla Bla" überraschend offen über den Alltag als ESC-Stars gesprochen. Die beiden ehemaligen Eurovision Song Contest-Teilnehmer teilten dabei Erfahrungen, wie sehr Bekanntheit das tägliche Leben beeinflussen kann. Besonders JJ, der 23-jährige ESC-Sieger von 2025, gestand im Gespräch: "Ich versuche nie alleine durch die Stadt zu laufen, weil ich nicht Nein sagen kann." Obwohl er es liebe, mit Menschen Fotos zu machen, gebe es auch Grenzen. Am störendsten sei es beim Essen, wenn Fans auf ihn zukommen würden.

Auch Conchita kennt das Gefühl, ständig im Fokus zu stehen, nur zu gut. Die Sängerin verriet im Podcast: "Ich fühl mich immer beobachtet. Ich checke auch aus dem Augenwinkeln, wenn die Köpfe sich zu oft bewegen." Dass sie lange Zeit ihren charakteristischen Look mit Perücke trug, wirke sich heute positiv darauf aus, wie oft sie erkannt werde. "Ich hab' so lang die Perücke getragen und mich erkennt man dann eben nicht so leicht", erklärte die Künstlerin. Doch ein Urlaubserlebnis in Griechenland zeigte, dass Anonymität selbst ohne ihre Kunstfigur schwer zu erreichen ist. Als leidenschaftliche FKK-Schwimmerin, die "immer in der ersten Reihe" liege, wurde sie am Strand völlig nackt von zwei Frauen erkannt, die flüsterten: "Ja, er ist es." Ihre Reaktion darauf war gelassen: "Da denkst du, jetzt ist es auch schon wurst. Nichts zu verstecken."

Conchita Wurst gewann 2014 mit dem Song "Rise Like a Phoenix" für Österreich den Eurovision Song Contest und wurde damit international bekannt. Der Sieg machte sie zum Symbol für Vielfalt und Toleranz. In den vergangenen Jahren entwickelte sich ihre Karriere vielseitig weiter: Die Kunstfigur von Thomas Neuwirth, die zu Beginn des Jahres verkündete, der Eurovision-Familie den Rücken zu kehren, veröffentlichte mehrere Alben, trat bei Pride-Events und Benefizgalas auf und erweiterte ihr künstlerisches Spektrum. 2024 gab Conchita ihr Schauspieldebüt im Rabenhof Theater als Ludwig Viktor "Luziwuzi" von Österreich. Aktuell steht sie als "Todesengel" im Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" in Berlin auf der Bühne.

Actionpress/ Tamara Bieber Conchita Wurst bei der "Queen of Drags"-Premiere

Getty Images Conchita Wurst, Mai 2014

Getty Images Thomas Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst im September 2025 in Wien

