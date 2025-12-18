Nach langer Pause: Weihnachtsserie stürmt die Netflix-Charts

Netflix-Bescherung schon vor Heiligabend: Die norwegische Hitserie "Weihnachten zu Hause" ist mit Staffel 3 zurück und erobert nur wenige Tage nach dem Start am 12. Dezember 2025 direkt Platz 2 der deutschen Netflix-Top-10. Fans mussten ganze fünf Jahre auf neue Folgen warten, jetzt ist Hauptfigur Johanne, gespielt von Ida Elise Broch, wieder da – und zwar dort, wo wir sie kennen und lieben: zwischen Herzklopfen und Tannenduft. In den Charts liegt aktuell nur "Man vs. Baby" vor der hyggeligen Weihnachtsserie.

In Staffel 3 ist Johanne wieder Single: Nach vielen Jahren Beziehung hat sie sich von ihrem jüngeren Freund Jonas, verkörpert von Felix Sandman, getrennt. Die romantische Liebeserklärung aus Staffel 2 ist damit Geschichte, ihr Herz wirkt erst einmal wie zugeschlagen. Doch die turbulente Krankenschwester hat kaum Zeit zum Durchatmen, denn plötzlich tauchen gleich zwei neue Männer in ihrem Alltag auf: ein neuer Kollege im Krankenhaus und ein charmanter Handwerker sorgen für frische Funken und jede Menge Missverständnisse. Während "Weihnachten zu Hause" auf Netflix nach oben klettert, fragen sich Fans bereits, ob eine vierte Staffel folgen wird – offiziell bestätigt ist das bisher nicht.

Die Serie hatte 2019 mit einem Mix aus nordischer Gemütlichkeit, trockenem Humor und sehr menschlichen Dating-Pannen ihren Siegeszug begonnen. Johanne steht seit Beginn im Mittelpunkt: eine Frau, die zwischen Familienerwartungen, Freundesrunden, Online-Dates und eigenem Freiheitsdrang ihren Weg sucht – inklusive traditioneller Familienessen, peinlicher Fragen nach einem Partner und vertrauter Rituale rund um den Heiligabend. Viele Zuschauer feiern gerade diese Mischung aus festlicher Stimmung und alltäglichen Problemen, in denen sie sich wiedererkennen.

Anzeige Anzeige

Stefan Borup / Netflix Ida Elise Broch als Johanne in "Weihnachten zu Hause"

Anzeige Anzeige

Stefan Borup / Netflix Ida Elise Broch, norwegische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Netflix Ida Elise Broch als Johanne in "Weihnachten zu Hause" Staffel 3

Anzeige

Sollte Netflix eine 4. Staffel von "Weihnachten zu Hause" bestellen? Ja, unbedingt – Johannes Geschichte hat noch reichlich Potenzial Lieber jetzt einen Schlussstrich ziehen – ein stimmiges Ende nach Staffel 3 reicht Ergebnis anzeigen