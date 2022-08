Dementieren Maya Jama und Ben Simmons hier Trennungsnews?

Sind sie nun getrennt oder nicht? Bei Maya Jama (27) und Ben Simmons lief zuletzt in Sachen Liebe alles wie am Schnürchen. Erst im Februar dieses Jahres haben sich die beiden verlobt. Doch dann der Schock für alle Fans: Nur wenige Monaten nach der Verlobung soll wieder alles aus und vorbei sein – oder doch nicht? Maya und Ben dementierten nämlich die Trennungsgerüchte!

Sowohl der NBA-Star als auch die TV-Moderatorin klärten ihre Follower im Netz auf. So veröffentlichte der 26-Jährige einen Schnappschuss des Paares, auf dem beiden freudestrahlend in die Kamera lächeln. "Bald bist du wieder ein Jahr älter", schrieb er zu dem Foto in seiner Instagram-Story. Und auch die Beauty ließ es sich nicht nehmen, den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. "Hört auf, den Quellen in den Zeitungen zu glauben", gab sie via Twitter preis.

Seit vergangenem Jahr sind Maya und Ben ein Paar. Nachdem die beiden öfters zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet worden waren, hielten sie sich im Juli 2021 mit ihren Gefühlen nicht mehr zurück: Bei einem Wimbledon-Tennisspiel hatten die zwei verliebte Blicke und etliche Küsse ausgetauscht.

Anzeige

Getty Images Maya Jama, britische Moderatorin

Anzeige

Getty Images Ben Simmons, Basketballer

Anzeige

ActionPress Maya Jama, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de