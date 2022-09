Maya Jama wurde erstmals ohne ihren Verlobungsring gesichtet

Maya Jama (28) scheint nach vorne blicken zu wollen! Die TV-Moderatorin und der Basketballer Ben Simmons gingen rund ein Jahr Seite an Seite durchs Leben. Doch vor wenigen Tagen wurde publik, dass zwischen den beiden wieder alles vorbei ist: Sie sollen ihre Verlobung gelöst haben. Kurz darauf schienen die ehemaligen Turteltauben die Trennungsschlagzeilen zwar noch mit einem Pärchenfoto zu dementieren, doch nun wurde einmal mehr klar, dass das Liebes-Aus wohl endgültig ist: Maya war jetzt erstmals ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Paparazzibilder, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die 28-Jährige am vergangenen Sonntag bei einer Promi-Party im Londoner Luxushotel Claridge's. Auf den Bildern trägt sie ein kastanienbraunes Ensemble, bestehend aus einem gemusterten Rock und einem ärmellosen Oberteil. Ihr Look wurde dabei von goldenen Ohrringen und Armreifen abgerundet. Dabei war kaum zu übersehen, dass Maya ihren Verlobungsring offensichtlich abgelegt hat: Von dem auffälligen Klunker fehlte an ihrer Hand jede Spur. Ob die Britin die Trennungsnews damit wohl endgültig bestätigt?

Ein Insider hatte The Sun bereits vor wenigen Tagen verraten, dass Maya diejenige gewesen sein soll, die letztendlich den Schlussstrich gezogen hat. Trotzdem soll das Liebes-Aus dem ehemaligen Traumpaar gleichermaßen zu schaffen machen. "Es bricht beiden das Herz, vor allem, weil sie sich so sehr füreinander eingesetzt haben", meinte die Quelle zu wissen.

Instagram / mayajama Maya Jama und Ben Simmons

Getty Images Maya Jama im Februar 2022 in London

Instagram / mayajama Maya Jama und Ben Simmons

