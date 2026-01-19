Barbara Schöneberger und Stefan Raab präsentieren neues Quiz

Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (51) stehen bald gemeinsam vor der Kamera! Wie RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, planen die beiden Stars eine neue Show mit dem Titel "Wer weiß wie wann was war?". Die ungewöhnliche Samstagabendshow, die sowohl bei RTL als auch auf RTL+ laufen wird, dreht sich um eine unterhaltsame Zeitreise durch Popkultur, Musik, Fernsehen und Zeitgeschichte. Das Studiopublikum soll aktiv eingebunden werden und bei Fragen sowie Einschätzungen des damaligen Lebens abstimmen können. Erste Aufzeichnungen des Formats sind für Februar geplant, die Ausstrahlung soll im Frühjahr erfolgen.

Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, zeigt sich gespannt auf das gemeinsame Projekt. "Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei 'Wer weiß wie wann was war?' einbringen", erklärt sie und ergänzt: "Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird."

Doch damit nicht genug: Auch "Die Stefan Raab Show" feiert bald ihre Rückkehr. Nach der Winterpause mussten sich die Fans zuletzt gedulden. In der letzten Ausgabe vor Weihnachten hatte Stefan gesagt: "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück." Damit schürte der Entertainer die Hoffnung auf neue Folgen. Nun bestätigt RTL auch den genauen Termin: Die erste neue Ausgabe ist für den 11. Februar geplant.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", 29.11.2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig