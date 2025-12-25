Adam Sandler und Jackie genießen Dinner-Date vor Weihnachten

Adam Sandler (59) und Jackie Sandler (51) gönnen sich kurz vor Weihnachten ein entspanntes Dinner-Date in Malibu. Am Sonntagabend, dem 21. Dezember, wurde das Ehepaar im Promi-Hotspot Nobu gesichtet, wo sie gemeinsam den Start in die Feiertage einläuteten. Adam kam lässig in einer weißen Zip-Kapuzenjacke mit Querstreifen, dazu leuchtend blauer Trainingshose und Slipper, wie Fotos, die dem Magazin Just Jared vorliegen, zeigen. Die beiden, die seit 2003 verheiratet sind, wirkten gelöst und aufmerksam füreinander. Auch Serienstar Courteney Cox (61) schaute an diesem Abend im Nobu vorbei.

Während der Komiker privat Kraft tankt, läuft beruflich vieles parallel. Adam bewirbt aktuell seinen neuen Netflix-Film "Jay Kelly", der bereits abrufbar ist. Hinter den Kulissen arbeitet der Produzent an mehreren Projekten, darunter eine Teenie-Musicalkomödie, in der Tochter Sunny mitspielen soll. Die 17-Jährige und ihre ältere Schwester Sadie, 19, begleiten die Karriere ihres Vaters schon länger – ob bei Premierenauftritten, kleinen Rollen oder in Making-of-Clips.

Adam und Jackie gelten in Hollywood als Paradebeispiel für eine langjährig stabile Ehe. Das Paar lernte sich Anfang der 2000er kennen und blieb seither auch im oft schnelllebigen Showgeschäft ein eingespieltes Team. Während Adam immer wieder durch seine komödiantischen und emotionalen Filmrollen begeistert, ist Jackie häufig an seiner Seite und unterstützt seine Karriere. Gemeinsam legen sie Wert darauf, ihre Familie im Mittelpunkt zu halten – sei es im Alltag oder am roten Teppich. Tochter Sunny, die auf dem besten Weg ist, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten, zeigt bereits vielversprechendes Talent, das Adam offenbar sehr fördert.

Getty Images Adam Sandler und seine Frau Jackie im Februar 2024 in Los Angeles

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler im Januar 2020