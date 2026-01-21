Gegenwind im Netz: Amira Aly verteidigt ihr Dessous-Shooting

Amira Aly (33) hat für hitzige Diskussionen im Netz gesorgt, als sie in roten Dessous für eine Werbekampagne posierte. Die Moderatorin erhielt zahlreiche kritische Kommentare zu den Aufnahmen. Besonders anstoßend fanden einige Nutzer die freizügige Darstellung in Kombination mit ihrer Rolle als Mutter. Amira zeigte sich in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" entsetzt über die Reaktionen: "Diese rote Unterwäsche, das war pornogleich für die Leute." Sie erklärte weiter, dass vor allem die Farbe der Lingerie für die heftigen Reaktionen verantwortlich gemacht wurde. Sie empfindet die harsche Kritik als eine Frechheit und meint, das Shooting sei ein ganz normaler Job und sie habe sich ja nicht "für den Playboy ausgezogen".

Die gebürtige Österreicherin stellte fest, dass sie glaubt, hier mit einer doppelten Erwartung konfrontiert zu werden: "Wäre ich jetzt nicht so trainiert oder ein Curvy Model und Mama, dann wäre das gar nicht so ein Riesenthema geworden." Ihre Gesprächspartnerin Paula Lambert hingegen vertrat die Auffassung, dass Frauen in jedem Fall Kritik ausgesetzt seien – sei es durch Bodyshaming oder Meckereien über ihre Berufswahl. Trotz der Anfeindungen bereitet Amira das, was ihre Kinder betrifft, keine Sorge: "Dass meine Kinder später gehänselt werden, weil ihre Mama im Schaufenster hängt, glaube ich nicht. Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres."

Dass das Werbeshooting in roten Dessous für Amira viel mehr bedeutete als nur einen Job, wurde schon vor einigen Monaten deutlich. Damals verriet die Moderatorin im Interview mit RTL: "Es war alles in allem sehr aufregend, ungewohnt und schön." Schon als Kind habe sie Models auf großen Plakatwänden bewundert und gedacht: "Ich möchte das auch." Mit dem Shooting erfüllte sich die zweifache Mutter also einen lang gehegten Traum und wollte damit auch anderen Frauen Mut machen, mehr Selbstvertrauen zu zeigen.

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin