Haus mit Pool: Sind Amira Alys Söhne zu viel Luxus gewohnt?

Moderatorin Amira Aly (33) sorgt sich um das Luxusleben ihrer zwei Söhne aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher (47) – und schildert eine Szene, die sie richtig aufgerüttelt hat. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte", den sie gemeinsam mit Paula Lambert (51) aufnimmt, erzählt Amira, wie die fünf- und sechsjährigen Jungs sie im neuen Kölner Traumhaus fragten, warum im Garten noch kein Schwimmbad sei. "Mama, warum hast du keinen Pool?", zitiert sie ihre Kinder. Ihre verblüffte Antwort: "Entschuldigung? Ich habe gerade ein Haus gebaut." Doch die Reaktion der Jungs ließ sie sprachlos zurück: "Aber jeder hat doch einen Pool." Spätestens da merkte die Influencerin, wie sehr die beiden in einem Alltag voller Annehmlichkeiten aufwachsen – zwischen Privatschule, Bali-Urlaub beim Papa und Luxusimmobilien mit Aufzug und Tennisplatz.

Im Gespräch mit Paula beschreibt Amira, wie fremd ihren Kindern das Leben vieler anderer Menschen ist. Schon ein Besuch bei ihrer Mutter in einem normalen Wohnkomplex in Österreich sorgte für Verwirrung. Als die Oma mit den Enkeln in den Keller ging, hielten die Jungs das Haus laut Amira allen Ernstes für ein Hotel und fragten: "Oma, ist das ein Hotel? Und warum sind hier andere Menschen in diesem Haus?" In ihrem Podcast sagt Amira dazu: "Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gar keinen Plan haben." Sie betont, sie habe ihren Traum vom eigenen Haus zwar keineswegs bescheiden umgesetzt, wolle ihren Kindern aber nun dringend zeigen, dass ihr Alltag nicht die Regel ist. Paula regt an, häufiger Freunde in Mietwohnungen zu besuchen oder mit der U-Bahn durch Großstädte zu fahren, damit die Kinder ein Gefühl für andere Lebensrealitäten bekommen. Genau das hatte Amiras Partner Christian Düren (35) bereits in Berlin ausprobiert – die Jungs fanden die Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln "sensationell".

Erst vor einer Woche hatte Amira in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" die Gerüchte rund um eine angebliche Liebeskrise mit Christian ganz offen angesprochen. Während in den Medien weiterhin über eine Trennung spekuliert wurde, stellte die Moderatorin klar: "Es scheint ja ein Mann an meiner Seite zu sein, der gut für mich ist." Auf einen direkten Kommentar zu einer möglichen Krise verzichtete sie zwar, doch mit einem entspannten "Alles gut" ließ sie keinen Zweifel daran, dass zwischen ihr und dem TV-Moderator offenbar alles in Ordnung ist.

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Amira Aly bei der Filmpremiere von "Make Me Feel" im Zoo Palast Berlin, 29.10.2025