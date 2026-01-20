Das ist der Grund für Nasrin und Josh Stodels Liebeskrise

Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel haben offenbart, warum es zwischen ihnen zuletzt gekriselt hat – und zwar direkt am Rande der #CoupleChallenge-Premiere. Das Reality-Paar, seit vier Jahren zusammen und zusammenlebend, sprach im Interview mit Promiflash über die jüngsten Anzeichen der Unruhe, die auch in ihren Instagram-Storys zu spüren waren. Dabei ging es um verpasste gemeinsame Pläne, einen allein gebuchten Bali-Trip von Nasrin und ein Wochenende, das Josh ohne seine Partnerin plante. Beide traten gemeinsam auf, machten aber klar: Hinter den Posts steht eine echte Baustelle in ihrer Beziehung.

Josh erklärte die Lage ohne Umschweife. "Ja, bei uns ist es ein bisschen turbulent oder relativ wild in letzter Zeit in der Beziehung. Es sind viele Auf und Abs mit dabei – das ist aber auch irgendwie normal nach vier Jahren, dass da Probleme aufkommen", sagte der Reality-Star gegenüber Promiflash. Der Auslöser liege vor allem in unterschiedlichen Tempi bei der Familienplanung: "Nasrin will halt ein Kind und ich fühle mich nicht immer ready dafür und das sorgt oft für Probleme." In solchen Phasen spüre er einen starken Drang nach Freiheit, wolle mit seinen Freunden unterwegs sein und "ausbrechen aus diesem ganzen Vater-Mutter-Kind-Ding". Das Zusammenwohnen setze ihn zusätzlich unter Druck. "Mir wird es dann manchmal halt zu viel. Und dann brauche ich einfach die Zeit, um zu resetten", so Josh.

Nasrin schilderte die andere Seite der Medaille – ruhig, aber bestimmt. "Wir sind jetzt vier Jahre zusammen. Ich bin 34, natürlich beschäftigt mich dieses Thema", sagte sie Promiflash. Sie wünsche sich Klarheit, ob beide denselben Blick in die Zukunft teilen. Die Influencerin sprach von "gemischten Signalen", die sie verunsichern: Mal höre sie ein Ja, dann wieder Zweifel. Das mache es schwer, weshalb sie sich zeitweise zurückgezogen habe, um nachzudenken. Schon vor Wochen hatte die Reality-Darstellerin ihren Followern erklärt, dass Abstand helfen könne, sich neu zu sortieren und herauszufinden, wohin die gemeinsame Reise gehen soll. Privater Druck, Zukunftspläne und das Bedürfnis nach Freiraum – zwischen diesen Polen verhandeln die beiden nun ihr Wir.

AEDT / ActionPress Nasrin und Josh, Reality-Bekanntheiten

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024