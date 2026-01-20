Kinderwunsch-Krise: Bleiben Nasrin und Josh Stodel zusammen?

Reality-TV-Paar Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel ringt um die Zukunft ihrer Beziehung – und der Auslöser ist ihr unterschiedlicher Kinderwunsch. Im Gespräch mit Promiflash machten beide deutlich, wie akut die Frage für sie geworden ist. Nasrin betont, dass sie sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen kann, während Josh beim Timing bremst. Auf die Frage, ob sie trotz der Differenzen zusammenbleiben und weiter an einer Lösung arbeiten, machte das Duo klar: Sie sind weiterhin ein Paar und wollen eine Einigung finden, auch wenn die Entscheidung spürbar zwischen ihnen steht.

Nasrin formulierte im Interview klare Erwartungen. "Ja, wir lieben uns. Natürlich wäre das mein größter Wunsch, dass es klappt. Aber es liegt ein bisschen in seiner Hand. Ich werde auf jeden Fall kein Leben haben wollen, ohne Kinder. Das steht für mich fest, das ist für ihn die Aussage. Und er muss schauen, was er daraus macht und mir zeitnah eine Entscheidung mitteilen", sagte sie Promiflash. Josh zeigte sich hin- und hergerissen. "Ich bin mir noch nicht ganz sicher", erklärte er und verwies auf den Zeitdruck: "Also, ihre biologische Uhr tickt und das ist natürlich sehr viel Druck, der da auf meinen Schultern lastet, weil für mich wäre es auch fine, mit 40 noch ein Kind zu haben oder in fünf Jahren. Ich habe jetzt nicht den dringenden akuten Kinderwunsch, deswegen ist es einfach sehr schwierig", sagte er. Zudem sprach er Ängste offen an: Ein Kind könne zur Zerreißprobe werden, er wolle sich erst mit diesen Gedanken befassen, bevor er eine verbindliche Antwort gebe.

Nasrin und Josh sind durch gemeinsame TV-Projekte einem breiten Publikum bekannt geworden und teilen ihr Privatleben häufig auch in sozialen Medien. Abseits des Rampenlichts verbringen die beiden gern Zeit auf Reisen, was Josh im Interview erneut hervorhob. Er wünsche sich, "ein bisschen rumzureisen, mal auszuwandern" und mit Nasrin das kinderlose Leben noch zu genießen, erklärte er Promiflash. Für Fans ist das Paar vor allem wegen seiner offenen Art interessant: Beide scheuen sich nicht, persönliche Themen anzusprechen und klare Worte zu finden – Nasrin mit ihrem Wunsch nach Verbindlichkeit, Josh mit Einblicken in seine Zweifel und Bedürfnisse.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh, Influencer

Anzeige