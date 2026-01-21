Liebeskrise ade? Nasrin Rapp will Kinder-Thema ruhen lassen

Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel steckten in den letzten Monaten in einer tiefen Beziehungskrise, die sich vor allem um das Thema Kinder drehte. Während sich die Reality-TV-Darstellerin nach eigenen Angaben sehnlichst Nachwuchs wünschte, fühlte ihr Partner sich für diesen Schritt noch nicht bereit. Doch jetzt deutet sich eine Entspannung der Situation an: In einer aktuellen Instagram-Story erklärt Nasrin, dass sie das Thema nun erst einmal ruhen lassen wolle. Zahlreiche Nachrichten ihrer Fans hätten sie darin bestärkt, dass es wenig bringt, sich zu sehr zu stressen. "Es ist absolut keine Krise, sondern einfach der normale Weg, wenn man die ganze Sache mit Respekt und klarem Verstand angeht", stellt Nasrin fest.

Nasrin fügt hinzu, dass sie sich ab sofort darauf konzentrieren möchte, das gemeinsame Leben als Paar zu genießen. Sie habe erkannt, dass sie und Josh das Thema Kinder vielleicht zu oft und zu intensiv diskutiert hätten. Nun wolle sie ihre Freiheiten und die gemeinsame Zeit auskosten und darauf vertrauen, dass ihnen das Leben den richtigen Weg zeigen werde. Diese neu gewonnene Gelassenheit wolle sie nicht nur in der Beziehung, sondern auch für sich selbst bewahren: "Ich will dem Leben vertrauen, uns vertrauen und mein Leben gerade noch voll und ganz als Paar genießen. Meine Freiheiten auskosten und uns und unsere Entwicklung an erste Stelle setzen."

Zuvor hatten Nasrin und Josh für Aufregung bei ihren Fans gesorgt. Bei der Premiere der neuen "#CoupleChallenge"-Staffel traten die beiden zwar gemeinsam auf, doch in Interviews wurde klar, dass es in ihrer Beziehung kriselte. Josh brachte die Situation gegenüber Promiflash auf den Punkt: "Ja, bei uns ist es ein bisschen turbulent oder relativ wild in letzter Zeit in der Beziehung. Es sind viele Auf und Abs mit dabei – das ist aber auch irgendwie normal nach vier Jahren, dass da Probleme aufkommen." Besonders die unterschiedlichen Vorstellungen bei der Familienplanung hätten zu Spannungen geführt.

Imago Zu Gast bei Danny Reinkes Show The Hunt: Nasrin Rapp in der Uber Arena, Berlin, 02. Juli 2025

Imago Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im BeachMitte in Berlin

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024