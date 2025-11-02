Emotionaler Abend: Camila Cabello ehrt Großmutter

Am Donnerstagabend wurde ein ganz besonderer Moment bei der 2025 Dia de Muertos Gala in Los Angeles zelebriert, als Camila Cabello (28) ihrer Großmutter Mercedes Rodriguez den Abuelita Award überreichte. Das von Carlos Eric Lopez initiierte und von Lexus präsentierte Event brachte zahlreiche Prominente zusammen, wie Just Jared berichtet. Die kubanischstämmige Sängerin, die für ihre Liebe zur lateinamerikanischen Kultur bekannt ist, betonte auf der Bühne die Bedeutung ihrer Großmutter für ihre Familie und Traditionen. Camila trug für diesen Anlass ein spektakuläres, archiviertes Kleid von Christian Lacroix aus der Frühjahrskollektion 2007, das den eleganten Charakter des Abends unterstrich. Carlos, der das Event ins Leben rief, sagte: „In dieser Zeit bin ich zutiefst dankbar, unsere lateinamerikanischen Gemeinschaften zusammenzubringen, damit sie ihre Geschichten teilen und sich an diesem heiligen Feiertag gegenseitig unterstützen können. Gemeinsam sind wir stärker.“

Er erklärte weiter, dass der Abuelita Award Großmüttern gewidmet ist, die als Herzstück ihrer Familien die Traditionen bewahren. In diesem Jahr wurde Mercedes Rodriguez für ihre besondere Rolle in Camilas Leben und ihre Verbindung zu ihrem kulturellen Erbe geehrt. Neben der emotionalen Preisverleihung stand ein hochkarätiges Line-up von Gästen und Künstlern im Fokus. Unter den Anwesenden waren Stars wie Nicole Richie (44), der Musiker Miguel (40) sowie Schauspielerinnen wie Dafne Keen und Xochitl Gomez. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Latin-Musiker DannyLux, der den Gästen mit seiner Live-Performance einheizte.

Camila hat in der Vergangenheit oft über die starke Bindung zu ihrer Großmutter gesprochen. Mercedes Rodriguez, die auch Autorin ist, hat nicht nur das Leben der Sängerin inspiriert, sondern auch dazu beigetragen, dass Camila eine tiefe Wertschätzung für ihre kubanischen Wurzeln entwickelt hat. Camilas Engagement bei der Gala unterstreicht ihre Unterstützung für die lateinamerikanische Gemeinschaft und die Bedeutung intergenerationaler Verbindungen. Die Sängerin lebt diese Werte nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihrem Privatleben, in dem Familie eine zentrale Rolle einnimmt. Und auch in Sachen Liebe kann Camila sich derzeit entspannt fallen lassen.

Imago Bei der 5. Dia De Muertos Gala im Los Angeles River Center & Gardens

Getty Images Bei der 5th Annual Día De Muertos Gala in Los Angeles: Mercedes Rodriguez und Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello und andere bei der Dia De Muertos Gala 2025

