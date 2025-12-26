Weihnachten: Tom Brady und Sohn Jack golfen auf den Bahamas

Tom Brady (48) ließ seine Fans am Heiligabend an seinem luxuriösen Familienurlaub teilhaben. Auf Instagram teilte der Ex-Footballer mehrere Aufnahmen, die ihn und seinen ältesten Sohn Jack beim Golfspielen am Baker's Bay Ocean & Golf Club zeigen. Das Besondere daran: Beide präsentierten sich dabei oberkörperfrei unter der warmen Bahamas-Sonne. Tom untermalte das Video mit dem Song "No Broke Boys" von Tinashe (32). In einer ersten Aufnahme ist zu sehen, wie der Sportstar konzentriert seinen Schläger schwingt, während Jack nur wenige Meter entfernt zusieht. "Yessirrrr", kommentierte Brady stolz unter einem Foto, auf dem er anschließend seinem Sohn beim Abschlag zuschaut. Jack, der aus Bradys Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (54) stammt, hat sich zu einem stattlichen jungen Mann entwickelt und überragt mittlerweile sogar seinen berühmten Vater.

Tom hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. In seinem Newsletter erklärte er kürzlich seine Philosophie zur Vaterschaft: "Ein großartiger Footballspieler zu sein, hat mich nicht zu einem großartigen Vater gemacht, aber wie ich ein großartiger Spieler wurde, hatte durchaus einen Einfluss." Jack ist dabei nicht sein einziges Kind – mit Ex-Ehefrau Gisele Bündchen (45) hat er noch Vivian (13) und Benjamin (16). Bereits zu Thanksgiving hatte der Sportstar eine besondere Zeit mit allen drei Kindern in Michigan verbracht. "Was für ein besonderes Thanksgiving-Wochenende mit den Menschen, die ich am meisten liebe! Lachen, spielen, zu viel essen", schrieb er damals auf Instagram über die gemeinsamen Tage. Jack hat offensichtlich die sportlichen Gene seines Vaters geerbt. "Jack will sich anstrengen, und er will seinen Vater nie enttäuschen", erzählte Tom einst der Men's Health. Die Golf-Ausflüge scheinen eine besondere Tradition zwischen Vater und Sohn zu sein. Tom erinnerte sich an seine eigene Kindheit: "Wenn Dad Golf spielen wollte, wollte ich bei ihm sein. Und wenn ich diese Dinge jemals vermissen würde, würde es mich erdrücken."

Seit seinem endgültigen Rücktritt im Februar 2023 hat Tom mehr Zeit für seine Familie. Nach der Scheidung von Gisele Bündchen im Jahr 2022 konzentriert sich der Sportstar verstärkt auf seine Vaterrolle. "Die gute Nachricht ist, dass die Situation sehr einvernehmlich ist und ich mich auf zwei Dinge konzentriere: mich um meine Familie und vor allem um meine Kinder zu kümmern", sagte er nach der Trennung in der SiriusXM-Show "Let's Go!" Diese neue Prioritätensetzung zeigt sich deutlich in den häufigeren gemeinsamen Aktivitäten mit seinen Kindern. Dennoch ist sich Tom bewusst, dass seine Prominenz auch Herausforderungen mit sich bringt. "Wenn ich bei einem Spiel meines Sohnes bin, und ich liebe es, das zu tun, dann verschiebt sich oftmals die Aufmerksamkeit zu uns. Ich will ihnen ihre Momente nicht wegnehmen, denn das ist ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihres Erwachsenwerdens", gestand er einst in seinem Podcast. Diese Sensibilität für die Bedürfnisse seiner Kinder zeigt eine andere Seite des sonst so selbstbewussten Sportlers.

IMAGO / Cover-Images Tom Brady, NFL-Star

Instagram / tombrady Tom Brady und Sohn Jack urlauben auf den Bahamas

Instagram / tombrady Tom Brady gratuliert seinem Sohn Ben zum Geburtstag