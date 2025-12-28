Deshalb zeigt Lisa Akkaya Sohn Emilio häufiger als Baby Xavi

Warum zeigt Lisa Marie Akkaya (24) ihren Sohn Emilio öfter als Baby Xavi? Die Influencerin hat genau das jetzt in einer Instagram-Fragerunde erklärt. In ihren täglichen Einblicken auf Social Media fällt Fans seit Wochen auf, dass Emilio häufiger in Storys und Clips auftaucht, während Xavi seltener zu sehen ist. Auf die Nachfrage eines Users antwortete Lisa ausführlich: "Emilio lernt täglich neue Dinge und die teile ich mit euch manchmal, weil es einen stolz macht. Nur, weil ich Xavi nicht zeige, hat das nichts anderes zu heißen, als dass er einfach noch viel zu klein ist und es nichts Zwanghaftes zu zeigen gibt."

Es gebe aktuell schlicht weniger Momente, die sich für spontane Einblicke eignen. "Wir genießen die Zeit einfach, wenn er noch so klein ist", betonte sie und fügte hinzu: "Emilio ist nun mal schon viel größer und lebendiger als Xavi, der den ganzen Tag schläft. Also, es gibt gerade einfach nichts zu zeigen, da lasse ich meinen kleinen Stinker lieber noch in Ruhe." Ihre Einstellung scheint bei den Fans auf Wohlwollen zu stoßen, da viele es schätzen, dass sie das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle stellt.

Erst vor zwei Monaten hatte Lisa den ersten Geburtstag von Emilio ausgiebig gefeiert und ihre Fans auf Social Media mit emotionalen Einblicken berührt. "Boah, Leute, ich bin die ganze Zeit am Heulen", gestand die Influencerin damals ganz offen. Zwischen Stolz und Wehmut zeigte sie sich tief bewegt davon, wie schnell ihr Sohn heranwächst und immer selbstständiger wird. Der Geburtstagstisch war liebevoll dekoriert, Geschenkpakete und ein selbstgebackener Kuchen rundeten die Feier ab.

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Anzeige