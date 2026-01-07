Bei Brigitte Bardots Beisetzung: Urenkel erstmals gesichtet

Saint-Tropez nimmt Abschied von Brigitte Bardot (†91) – und zum ersten Mal tritt dabei ihre gesamte Großfamilie ins Rampenlicht. In der Kirche Notre-Dame de l’Assomption versammelten sich heute Kinder, Enkel und sogar Urenkel der Filmlegende, die laut Bild bis zuletzt weitgehend anonym gelebt hatten. Im Mittelpunkt des familiären Blocks: ihr Sohn Nicolas-Jacques Charrier, der mit seiner Frau Anne-Line und den Töchtern Théa und Anna aus Norwegen angereist war und in der ersten Reihe vor dem schlichten Eichensarg Platz nahm. Die Beisetzung selbst fand, ganz nach Brigittes Wunsch, nur im kleinen Kreis statt – doch der bewegende Auftritt ihrer bislang unbekannten Urenkel sorgte dafür, dass dieser Moment weit über Saint-Tropez hinaus Beachtung fand.

Die Trauerfeier war einfach gehalten, aber von starken Bildern und wenigen, ausgesuchten Gesten geprägt. In der Kirche stand ein großes Porträt von Brigitte, dazu zeigte das Programmheft eine Schwarzweißaufnahme, auf der die Schauspielerin ein Robbenbaby im Arm hält – ein Symbol für ihr lebenslanges Engagement für Tiere. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch gab es keine große Inszenierung, dennoch waren neben der engsten Familie auch Politiker anwesend, darunter die Fraktionschefin des Rassemblement National, Marine Le Pen. Ein besonderer Moment: Weltstar Mireille Mathieu (79) sang für die Trauergäste und verlieh der Zeremonie einen fast intimen Konzertcharakter. Anschließend wurde die Schauspielerin im Familiengrab ihrer Eltern auf dem Friedhof von Saint-Tropez beigesetzt, wo sie nun in ihrer Heimatstadt ihre letzte Ruhe findet.

Kurz zuvor hatte Brigittes langjähriger Partner Bernard d'Ormale mit einer öffentlichen Erklärung für Klarheit gesorgt und die Todesursache genannt. "Sie hat zwei Operationen überstanden, aber dann ist sie an Krebs gestorben", berichtete er im Gespräch mit dem Magazin Paris Match. Auch in ihren letzten Tagen sei die Schauspielerin geistig wach und weiter am Tierschutz interessiert gewesen, wie er betonte. Um welche Art von Krebs es sich handelte, wollte Bernard allerdings nicht verraten.

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Imago Brigitte Bardot mit einem Hund

Imago Brigitte Bardot mit ihrem Mann Bernard D'Ormale in Saint-Tropez

