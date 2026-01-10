Das passiert nun mit Brigitte Bardots Tieren nach ihrem Tod

Brigitte Bardot (†91) ist tot, doch ihre geliebten Tiere bleiben nicht sich selbst überlassen: Wie ihre Stiftung jetzt bestätigt, wurden die vier- und zweibeinigen Bewohner ihrer beiden Anwesen in der Nähe von Saint-Tropez bereits in Sicherheit gebracht. Mehrere Ziegen, Hunde, Gänse, Enten, Hühner, ein Hahn und ein Pferd mussten das Zuhause der Filmikone verlassen und sind inzwischen sicher in einem Tierheim der Fondation Brigitte Bardot untergekommen. Mit dabei ist auch Sidonie, die Lieblingsziege der Schauspielerin. Ein Teil der Tiere wird jetzt zur Adoption freigegeben – allerdings nur unter strengen Auflagen und nach genauer Prüfung der künftigen Halter.

Nach Angaben der Stiftung wurden insgesamt fünfzehn Ziegen, dreizehn Hunde, neun Gänse, drei Hühner, zwei Enten, ein Hahn sowie die Stute Mistie von den beiden Grundstücken der Schauspielerin abgeholt und in geschützte Anlagen gebracht. Wer eines der Tiere aufnehmen möchte, muss sich bei der Stiftung bewerben. Dort kündigt man Gespräche, Hausbesuche und eine sorgfältige Auswahl an, um ein dauerhaftes und stabiles Zuhause sicherzustellen. Es gehe darum, die Tiere nicht nur vorübergehend, sondern langfristig unterzubringen. Einzelheiten dazu, wie viele Tiere tatsächlich zur Adoption freigegeben werden, nannte die Stiftung bislang nicht, machte aber deutlich, dass keine spontanen "Mitnahme-Adoptionen" akzeptiert werden.

Der Einsatz der Schauspielerin für Tiere war nicht nur ein Hobby, sondern ein Lebensprojekt. Bereits 1986 gründete Brigitte ihre Stiftung und finanzierte sie von Beginn an mit eigenen Mitteln. Dafür trennte sie sich sogar von sehr persönlichen Stücken, darunter Schmuck aus ihrer Ehe mit Gunter Sachs (†78). Laut Le Figaro übertrug sie schon zu Lebzeiten fast ihr gesamtes Vermögen an die Fondation Brigitte Bardot, damit ihr Engagement weitergeht, wenn sie selbst nicht mehr da ist. Auch ihr Abschied stand im Zeichen dieser Liebe zu Tieren: Bei ihrer Beerdigung trug sie ein schwarzes T-Shirt mit dem Bild einer Robbe – ihrem Lieblingstier.

Brigitte Bardot mit einem Hund

Brigitte Bardot mit ihrem Mann Bernard D'Ormale in Saint-Tropez

Brigitte Bardot im Londoner Hotel, September 1966