Brigitte Bardot wird umgeben von ihren Haustieren begraben

Brigitte Bardot (†91) ist tot – die Filmikone starb am Sonntag bei Tagesanbruch in ihrem Haus La Madrague bei Saint-Tropez, wie ihre Stiftung bestätigte. "Sie nahm um 6 Uhr morgens ihren letzten Atemzug", hieß es in der Mitteilung der Brigitte Bardot Foundation. An ihrer Seite war ihr Ehemann Bernard d'Ormale, der sie bis zum Schluss begleitete. Die Beisetzung soll auf dem Anwesen stattfinden, im Garten mit Blick auf das Mittelmeer – dort, wo bereits viele ihrer früheren Tiere ruhen. Eine Trauerfeier ist laut Daily Mail in der privaten Kapelle Notre Dame de la Garrigue auf dem Gelände geplant. Vor den Toren von La Madrague versammelten sich am Montag Trauernde, viele mit ihren Hunden, um der Legende still zu gedenken.

Die Pläne für Brigittes letzte Ruhestätte reichen Jahre zurück. In einem Interview 2018 erklärte die Schauspielerin über den gewählten Platz: "Ich umarme den Pilgeraspekt, denn ich werde im Garten begraben werden. Ich habe ein Fleckchen nahe am Meer ausgewählt." Die nötigen Formalitäten seien damals bereits erledigt worden, der Ort liege "abseits der Blicke, aber nahe bei den Gräbern" ihres kleinen Tierfriedhofs. Die Stiftung schilderte die letzten Momente intim: "Er konnte sie normal atmen hören. Und dann, um 5:55 Uhr, flüsterte sie ihm ihr kleines Wort der Liebe zu, 'pew pew'. Und das war’s", zitierte sie Bernard d'Ormale. Ein katholischer Gottesdienst in der Kapelle Notre Dame de la Garrigue wird vorbereitet, zugleich ist nach Angaben aus Regierungskreisen ein nationaler Abschied im Gespräch. Über die genaue Todesursache wurden keine Details genannt.

Brigitte verband mit La Madrague eine besondere Geschichte. Das Anwesen an der Riviera, das sie vor mehr als 70 Jahren erwarb, war ihr Rückzugsort fern des Rampenlichts, ein Stück Freiheit jenseits von Studios und Blitzlicht. In dem alten Fischerhaus auf dem Grundstück habe sie einige ihrer glücklichsten Zeiten erlebt, berichten Vertraute; es soll unangetastet bleiben. Die Schauspielerin, die 1973 dem Film den Rücken kehrte, widmete sich dort vor allem ihren Tieren und ihrer Stiftung. Vor dem Tor von La Madrague blieb sie für Neugierige stets eine scheue Erscheinung, doch für viele Anwohner war die Nachbarin mit den Hunden eine konstante Präsenz am Meer. Ihr Sohn Nicolas-Jacques Charrier lebt zurückgezogen, Ehemann Bernard hält den Haushalt seit Jahren aus der Öffentlichkeit heraus – ein stiller Kreis, der Bardot bis zuletzt begleitete.

Getty Images Brigitte Bardot im September 2007

Imago Brigitte Bardot mit ihrem Mann Bernard D'Ormale in Saint-Tropez

Getty Images Brigitte Bardot im Londoner Hotel, September 1966