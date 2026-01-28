Bianca Heinicke spricht über Shitstorm nach Song "Wap Bap"

Bianca Heinicke (32) hat in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal "Schlumpf" von Rezo (33) offen über eine der dunkelsten Phasen ihrer YouTube-Karriere gesprochen. Thema war ihr 2017 veröffentlichter Song "How It Is (Wap Bap ...)", der einen massiven Shitstorm auslöste. Die Influencerin erzählte, dass sie damals aus Selbstschutz die Kommentarspalten mied und Negativität konsequent ignorieren wollte. Doch die Reaktionen schwappten in ihr echtes Leben: Auf der Straße habe sie Spott und Anfeindungen erlebt, teils sogar körperliche Angriffe. "'Wap Bap' hat mich dazu gebracht, dass ich wirklich in einem State in meinem Leben war, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen", sagte sie im Talk mit Rezo. Die Situation eskalierte so weit, dass sie nach eigenen Worten kaum noch irgendwo hingehen konnte, ohne dass Leute das Lied abspielten und hämisch lachten.

Besonders deutlich wurde Bianca, als sie schilderte, wie sie nach Terminen in fremden Städten ins Hotel zurückkehrte und in Tränen ausbrach. "Ich habe so lange geweint, weil ich einfach nur da saß und mir dachte: Ich habe niemandem etwas Böses getan. Ich habe einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht. Wie können die Menschen mich so sehr dafür hassen und verurteilen?", sagte Bianca im Gespräch. Sie beschrieb, wie sich das Gefühl der Ohnmacht in den Alltag fraß. Der Shitstorm habe sie "richtig dolle verletzt".

Heute blickt Bianca, die seit ihren Anfängen mit "BibisBeautyPalace" auf YouTube einen großen Teil ihres Lebens öffentlich teilt, reflektierter auf die Zeit zurück. Im Gespräch erzählte die Unternehmerin, sie könne inzwischen über das Kapitel sprechen, ohne daran zu zerbrechen. Dennoch meidet sie weiterhin unnötige Online-Dramen, setzt beruflich auf Projekte, die sich richtig anfühlen, und pflegt offline Routinen, die ihr Stabilität geben.

Imago Bianca Heinicke in der ARD-Talkshow hart aber fair in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Imago Rezo bei der Verleihung des Grimme Online Awards 2022

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, August 2025