Vor "Let's Dance": So sind Bianca Heinickes Tanz-Skills

Bianca Heinicke (33), besser bekannt als die ehemalige YouTube-Sensation "BibisBeautyPalace", wagt sich nun auf das Tanzparkett. Die Impact-Creatorin gehört zur Riege der Prominenten, die in der neuen Staffel von "Let's Dance", die am 27. Februar bei RTL startet, antritt. Bianca, die sich 2022 aus der Öffentlichkeit zurückzog und kürzlich mit komplett neuem Fokus als Impact-Creatorin zurückkehrte, will mit ihrer Teilnahme zeigen, wie ihre persönliche Entwicklung tänzerisch Ausdruck findet. In einem Interview mit RTL verriet die Unternehmerin bereits, dass sie "respektvoll gespannt" auf die Herausforderungen der Show sei.

Mit ihrem Tanzdebüt betritt Bianca ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ihren bekannten YouTube-Kanal, der sie einst zur reichweitenstärksten Plattform-Betreiberin Deutschlands machte, ließ sie hinter sich, um sich intensiver Themen wie Achtsamkeit und mentaler Gesundheit zu widmen. Doch auf der großen Bühne vor Millionenpublikum will sie ihren Fans beweisen, dass sie auch abseits des Internets brillieren kann. Ihre neu gefundene Leidenschaft für Ausdruck und Bewegung passt perfekt zu ihrem Anspruch, sich immer wieder neu zu erfinden und überraschen zu können – ein Talent, das ihr ihre Fans seit Jahren attestieren.

Privat hat Bianca in den letzten Jahren einiges verändert und neue Prioritäten gesetzt. Sie nutzt ihre Plattform jetzt gezielt, um tiefgründige Themen wie Selbstverwirklichung und Sinnfindung zu beleuchten. Passend dazu moderiert sie mit ihrem Partner Timothy Hill (31) einen Podcast, in dem sie über bewusste Lebensentscheidungen spricht. Auch im Rahmen ihres neuen Buches, das diesen Februar erscheint, nimmt sie ihre Leser mit auf eine Reise zu mehr Unabhängigkeit und Mut. Biancas Entwicklung zeigt, dass ein vermeintlicher Rückschritt neue Chancen eröffnen kann – und dies möchte sie nun auch tänzerisch bei "Let's Dance" präsentieren.

Anzeige Anzeige

Imago Bianca Heinicke, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Hill und Bianca Heinicke, Deutscher Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, deutsche Influencerin