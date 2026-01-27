Wünscht sich Bianca Heinicke weitere Kinder?

Bianca Heinicke (32), besser bekannt als Bibi von "BibisBeautyPalace", sprach am vergangenen Sonntag im Twitch-Livestream ihres Kollegen Rezo (33) nun über neue Projekte und persönliche Zukunftspläne. Dabei stellte Rezo Fragen zu ihrem neuen Buch "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt", das laut Bild am 3. Februar 2026 erscheinen soll. Im Gespräch gewährte die Influencerin auch private Einblicke in ihre Beziehung zu ihrem Partner Timothy Hill (30). "Ich bin ganz verliebt – nach dreieinhalb Jahren noch", strahlte sie.

Im weiteren Verlauf kam Rezo auch auf die Familienplanung zu sprechen. Mit ihrem früheren Partner Julian Claßen (32) hat Bianca bereits zwei Kinder: Lio und Emily. Die YouTube-Ikone erklärte daraufhin offen, wie sie über weiteren Nachwuchs denkt: "Es ist kein abgeschlossenes Thema in meinem Kopf", so Bianca. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass aktuell kein konkreter Kinderwunsch bestehe. "Es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt sofort Kinder oder es muss unbedingt passieren", fügte sie hinzu. Zwar räumte sie ein, dass Kinder auch Stress bedeuten können, doch die Tür für eine mögliche Erweiterung der Familie lässt sie bewusst offen.

Seit ihrem Comeback im Jahr 2024 zeigt sich die zweifache Mutter deutlich reflektierter als zu Zeiten von "BibisBeautyPalace". Statt Hauls und Beauty-Tipps stehen heute Achtsamkeit und Themen wie Veganismus oder Umweltschutz im Fokus. Ihr neues Buch markiert daher einen weiteren Schritt auf diesem veränderten Karriereweg und soll Leserinnen und Leser inspirieren, motivieren und zur Selbstreflexion anregen. Bereits vor der Veröffentlichung feiert das Werk große Erfolge und steht trotz reiner Vorbestellung auf Platz 1 mehrerer Amazon-Bestsellerlisten. Fans dürfen also gespannt sein, wie es für Bianca beruflich wie privat weitergeht.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Dezember 2024

Imago Timothy Hill und Bianca Heinicke bei der Goldenen Henne, 2025

Instagram / biancaheinicke Bibi Heinicke, Influencerin