Bianca Heinicke packt im Podcast über ihren Rückzug aus

Bianca Heinicke (32) ist zurück: Die Influencerin, vielen als Bibi von "BibisBeautyPalace" bekannt, meldet sich nach ihrem plötzlichen Rückzug 2022 in einem neuen MDR-Podcast namens "Bibis Palace – Freundschaft für Likes" zu Wort. Dort erzählt sie, worum es in ihrem Leben im Netz wirklich ging, was Ruhm mit ihr gemacht hat und wie sich digitale Beziehungen anfühlen. Start ist am 2. Februar in der ARD Audiothek, alle fünf Folgen erscheinen auf einen Schlag. Neben Bianca kommen auch Fans zu Wort, die berichten, wie nah sie sich der YouTuberin fühlten – und wann Nähe plötzlich zur Enttäuschung wurde.

Der Podcast blickt zurück in die "Goldrush-Ära" von YouTube, als Bianca mit 19 Jahren in einer Dachgeschosswohnung in Siegen ihre ersten Videos aufnahm und binnen kurzer Zeit ein Millionenpublikum erreichte. Er erzählt, wie aus Klicks ein Business mit gewaltiger Reichweite wurde und welche Rolle Algorithmen und Selbstinszenierung dabei spielten. Bianca spricht darüber, wie Arbeit und Privatleben zunehmend ineinanderflossen, über den Dauerdruck, Grenzen, die überschritten wurden, und die Entscheidung, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Produziert wurde das Format als MDR-Eigenproduktion, gehostet von Anne Wihan, redaktionell verantwortet von Peggy Grunwald.

Zuvor feierte Bianca bereits mit ihrem Buch "Wie man Geschichte schreibt – denn dein Leben verändert die Welt" einen riesigen Erfolg. Noch bevor ihre Leserschaft das Werk überhaupt in Händen halten konnte, stürmte es in mehreren Kategorien auf Platz 1 der Amazon-Bestseller-Listen. Die Influencerin ließ ihre Fans auf Instagram wissen: "Ja, ihr findet darin unfassbar viele private, unglaublich persönliche Einblicke und Geschichten aus meinem Leben. Es ist aber auch philosophisch. Es ist unfassbar selbstkritisch. Es hat gesellschaftskritische Aspekte. Es hat psychologische Ansätze und Gedanken." Trotz der Kategorisierung als Biografie betonte sie, dass das Buch mehr als eine Lebensgeschichte sei.

Imago Bianca Heinicke bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios in München

Imago Bianca Heinicke zu Gast bei "hart aber fair" in den WDR-Studios Köln, 24.11.2025

Imago Bianca Heinicke bei einem Event in der Malzfabrik in Berlin am 19.08.2025