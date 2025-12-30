Vermarkten Bauer Friedrich und Laura ihre Liebe für Klicks?

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sorgen nach ihrem Auftritt bei Bauer sucht Frau weiter für Diskussionen im Netz: Während die beiden Reality-TV-Teilnehmer auf Instagram verliebte Pärchenmomente von Hofwoche bis Ostseeurlaub zeigen, sammeln sich unter ihren Posts immer wieder Fake-Vorwürfe. Follower kommentieren unter gemeinsamen Bildern und Reels, die das Paar seit dem Finale der RTL-Show veröffentlicht, dass ihre Liebe angeblich nur für die Kameras und Klicks existiere. Besonders ins Visier gerät dabei, dass Laura und Friedrich längst als Influencer unterwegs sind und ihre Reichweite nach der Kuppelshow kräftig ausbauen. Genau das lässt bei einigen Fans die Alarmglocken schrillen.

In den Kommentaren unter aktuellen Instagram-Posts von Friedrich und Laura ist von "Show-Liebe" und "Zweckverbindung" die Rede. Ein User ätzt: "Sprungbrett für Reality TV. Beide Influencer, er 140.000 Follower, sie auch 70.000, redet bitte nicht von 'Bauer sucht Frau', die suchen Reichweite, und zusammen werden sie nun gepusht von RTL. Reine Zweckverbindung." Eine weitere Stimme legt nach und wirft dem Landwirt vor: "Beim Abschiedsfest hat man einfach gemerkt, dass er nur nach Aufmerksamkeit geilt. Laura ist so eine sympathische und authentische Person. Das passt einfach null." Fakt ist: Die Zahlen ziehen rasant an. Ende November kam Friedrich noch auf rund 66.380 Follower, inzwischen steht sein Profil bei über 152.000. Auch Lauras Account legt zu – allein seit dem 26. Dezember ist ihre Community um mehr als 15.000 Menschen gewachsen, Tendenz steigend. Bislang lassen die beiden die Kritik an sich abprallen – oder kommentieren die entsprechenden Kommentare humorvoll.

Seit Ende der Show versuchen Laura und Friedrich, ihren Alltag zwischen Hofleben, Social Media und junger Beziehung einzupendeln. Die Lehrerin und der Spargelbauer hatten nach dem Dreh der Kuppelshow bereits ihren ersten gemeinsamen Urlaub an der Ostsee verbracht und ließen ihre Community auf Instagram teilhaben. Auch Weihnachten verbrachten die beiden gemeinsam – erst Heiligabend bei Friedrich und seiner Familie auf dem Hof, dann ging es zu Lauras Familie nach Hessen. Dass die beiden solche Momente auf Social Media teilen, freut ihre Fans – anderen ist es zu viel des Guten. Vielleicht auch, weil viele "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Instagram und Co. in den letzten Jahren nur spärlich eingesetzt haben.

Anzeige Anzeige

RTL Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"