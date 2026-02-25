Zysten gebildet: Parasit lebt weiterhin in Antonia Hemmer

Anfang Januar war es Antonia Hemmer (25) selbst, die ihre Follower mit einer beunruhigenden Diagnose konfrontierte: Der Darm-Parasit Giardia Lamblia hatte sich bei ihr eingenistet – offenbar ein ungebetenes Souvenir von ihrer Reise durch Asien und Brasilien. Über ihre Mutter erhielt sie damals noch im Urlaub die Testergebnisse, die ihren Verdacht bestätigten. "Seit Wochen sage ich jeden Tag 'Irgendwas stimmt mit mir nicht' und jetzt macht einfach alles Sinn." Der Erreger löst eine sogenannte Giardiasis aus, eine infektiöse Durchfallerkrankung, gegen die Ärzte in der Regel eine Antibiotika-Therapie verordnen. Genau die hat Antonia auch gemacht. Doch die Erleichterung, die sie sich so sehr wünschte, blieb aus. Statt Entwarnung gibt es nun für die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin nur noch Hiobsbotschaften.

Auf Instagram teilt Antonia das Ergebnis eines Labortests mit ihren Fans. Ein Bild zeigt sie mit geschlossenen Augen und einer Hand an der Stirn, als könnte sie kaum fassen, was sie gerade erfahren hat. "Das darf echt nicht wahr sein... Gerade die Nachricht aus dem Labor bekommen, dass ich immer noch den Parasiten in mir habe. Trotz 10-tägiger Antibiotikum-Kur hat er sich scheinbar verbreitet und Zysten gebildet", schreibt die TV-Bekanntheit. Ein bedrückendes Update, das zeigt: Der Erreger hat sich trotz Behandlung nicht nur gehalten, sondern sogar weiterentwickelt. Zysten sind eine besonders resistente Form, in der Parasiten überleben und sich ausbreiten können – für Ärzte eine zusätzliche Herausforderung. Dass die Standardtherapie hier offensichtlich nicht angeschlagen hat, macht die Situation für die Blondine nicht nur medizinisch komplizierter, sondern auch emotional belastend.

Antonia wendet sich hilfesuchend an ihre treue Fangemeinde und bittet um konkrete Empfehlungen für Tropenmediziner. Ein Schritt, der zeigt, wie ernst die Lage inzwischen ist: Denn wenn herkömmliche Antibiotika versagen, braucht es Spezialisten, die sich mit exotischen Erregern wirklich auskennen. Für Antonia ist es ohnehin kein leichter Start ins Jahr 2026 gewesen – bereits zuvor hatte sie laut Tag24 neben dem Parasiten auch noch mit einem Herpes-Ausbruch zu kämpfen. "Ich mache 1000 Kreuze, wenn ich dann endlich wieder fit bin, zum Sport gehen kann und wieder die Alte bin", hatte sie ihrer Community zuletzt hoffnungsfroh versprochen. Ob dieser Wunsch bald in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Ihre Fans drücken ihr jedenfalls fest die Daumen.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2026

Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special-Screening der Sky-Serie Being Burdecki im Zoo Palast Berlin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit