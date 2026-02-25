Schwangere Molly-Mae zeigt ihren großen Babybauch

Molly-Mae Hague (26) hat ihren Fans auf Instagram einen sonnigen Gruß geschickt und dabei stolz ihren gewachsenen Babybauch präsentiert. Die 26-Jährige befand sich für einen zweitägigen Fotoshoot in Abu Dhabi, wo sie sich zwischen den Arbeitsaufnahmen auch ein wenig Entspannung in der Sonne gönnte. In einem braunen Bikini und einer gestreiften Hose zeigte der Realitystar seinen nackten Bauch und schrieb dazu: "Der Bauch bekommt etwas Sonne... man sieht richtig, wie er gewachsen ist!"

Die ehemalige Love Island-Bekanntheit ist bereits im sechsten Monat schwanger mit ihrem zweiten Kind. In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video sprach Molly-Mae offen über die Symptome ihrer Schwangerschaft. Besonders in den ersten Monaten habe sie unter extremem Heißhunger gelitten. "Der Hunger war chronisch", erklärte die Influencerin und beschrieb das Gefühl, als könne sie "jederzeit auf dem Boden zusammenbrechen", wenn sie nicht sofort etwas esse. Mittlerweile, im späteren Teil des zweiten Trimesters, habe sich dieses Symptom jedoch deutlich gebessert. "Ich habe wirklich bemerkt, dass mein Schwangerschaftshunger verschwunden ist", verriet sie ihren Zuschauern. Sie sei nun wieder zu ihrer gewohnten Ernährung zurückgekehrt, was sie sehr freue.

Molly-Mae und ihr Partner Tommy Fury (26) sind bereits Eltern der dreijährigen Tochter Bambi. Das Paar hatte sich 2024 getrennt, fand aber im vergangenen Jahr wieder zusammen. In ihrem ersten Vlog nach der Babyankündigung gestand sie schmunzelnd, dass die Schwangerschaft "das schlechteste Geheimnis überhaupt" gewesen sei. Besonders ihre Tochter Bambi habe es allen erzählt, von den Flugbegleiterinnen auf dem Rückflug aus den Malediven bis zu ihren Erzieherinnen im Kindergarten.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Februar 2026

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Urlaub in Abu Dhabi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi