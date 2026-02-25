Tragischer Verlust: Mary Cosbys Sohn ist mit 23 gestorben

Tragische Nachrichten aus Salt Lake City: Robert Cosby Junior, der Sohn von "Real Housewives of Salt Lake City"-Star Mary Cosby, ist im Alter von nur 23 Jahren gestorben. Wie TMZ berichtet, verstarb Robert am Montag in Utah. Die Polizei wurde am Montagabend zu einem medizinischen Notfall gerufen, bei dem es zunächst um eine mögliche Überdosis ging. Als die Einsatzkräfte gemeinsam mit Feuerwehr und Sanitätern vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass Robert bereits verstorben war, woraufhin eine Todesermittlung eingeleitet wurde. Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar.

Der tragische Tod ereignet sich nur wenige Monate, nachdem Roberts Ehefrau Alexiana Smokoff die Scheidung eingereicht hatte. Das Paar hatte heimlich im August 2022 in einem Gerichtsgebäude in Utah geheiratet, ohne dass Mary davon wusste. Die geheime Hochzeit war in der vierten Staffel von "Real Housewives of Salt Lake City" ein großes Thema und wurde in der Show thematisiert. Über die Jahre hinweg war Robert mehrfach in der Reality-Serie zu sehen, in der auch die angeblichen Drogenprobleme von ihm und Alexiana Teil von Marys Storyline wurden.

Noch vor wenigen Wochen stand Robert vor einem Neuanfang. Nach seiner Freilassung aus der Haft betonte sein Anwalt Clayton Simms laut People: "Leider lernen wir manchmal mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Robert ist auf dem richtigen Weg und entwickelt sich in eine positive Richtung." Die Zeit im Gefängnis habe Robert genutzt, um seinen Lebensstil zu ändern und sich zu stabilisieren. Er wollte Verantwortung übernehmen und sein Leben in geordnete Bahnen lenken. Ein dauerhaftes Kontaktverbot zu Alexiana sowie die Auflagen von Bewährung und Therapien sollten dabei helfen, ihn auf Kurs zu halten.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosbys Sohn Robert Jr.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit