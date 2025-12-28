Das waren die vier Ehemänner von Brigitte Bardot (†91)

Film-Ikone Brigitte Bardot (91) ist gestorben. Die frühere Schauspielerin, die spätestens seit ihrer Rolle in "Und ewig lockt das Weib" als Ikone der 60er-Jahre galt, verstarb nun am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren. Bekannt war sie nicht nur für ihre legendäre Karriere in der Filmindustrie, sondern auch für ihre brisanten Liebschaften. Laut HollywoodLife war die Französin insgesamt viermal verheiratet. Zuletzt mit dem Unternehmer Bernard D'Ormale, mit dem sie seit 1992 eine offenkundig stabile Beziehung führte.

Ihr erster Ehemann war Regisseur Roger Vadim, den sie 1952 im Alter von nur 18 Jahren heiratete. Roger inszenierte sie in "Und ewig lockt das Weib", was ihr den Durchbruch brachte. Die Ehe hielt bis 1957, als Brigitte sich in ihren Co-Star Jean-Louis Trintignant (95) verliebte. Ihre zweite Ehe folgte mit Jacques Charrier, mit dem sie 1960 ihren einzigen Sohn Nicolas bekam. Die Ehe endete jedoch bereits 1962, nachdem Brigitte während der Schwangerschaft unglücklich war und Affären hatte, HollywoodLife zufolge unter anderem mit Glenn Ford. Danach heiratete sie 1966 den deutschen Millionär Gunter Sachs. Die Ehe war kurz, aber leidenschaftlich – Gunter soll aus einem Hubschrauber unzählige Rosen über Brigittes Anwesen regnen haben lassen.

Nach ihrer Schauspielkarriere zog sich Brigitte zunehmend aus dem Rampenlicht zurück und widmete sich vor allem dem Tierschutz. In den frühen 90er-Jahren lernte sie dann Bernard D'Ormale kennen, mit dem sie schließlich den ruhigsten Abschnitt ihres Lebens verbrachte. Bernard erinnerte sich gegenüber People, wie spontan der Entschluss zur Hochzeit fiel: "Zwei Wochen nachdem wir uns kennengelernt hatten, rief Brigitte Nicolas an, weil sie wollte, dass er mich kennenlernt", erzählte er. Kurz vor dem Treffen in Norwegen schlug sie ihm schließlich vor zu heiraten – ganz heimlich und nur im engsten Kreis. Das Paar blieb bis zu Brigittes Tod verheiratet.

Anzeige Anzeige

Brigitte Bardot, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Brigitte Bardot und Jacques Charrier mit ihrem neugeborenen Sohn Nicolas-Jacques, 1960

Anzeige Anzeige