Mausi Lugner feiert auch mit 60 noch wilde Partynächte

Die Ex-Frau des verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (†91), Christina Lugner – wohl besser bekannt als "Mausi" – beweist auch mit 60 ihre unermüdliche Lebensfreude. Derzeit genießt sie den Sommer in vollen Zügen – und zwar auf einer Luxus-Yacht vor der atemberaubenden Adriaküste. Mit Champagner, Sonne und gut gelaunten Freunden wird dort ausgelassen gefeiert. "Wir sind viele Freunde auf mehreren Schiffen verteilt", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2009, die zuletzt turtelnd mit dem Unternehmer Karl Schweigl gesichtet worden war, im Gespräch mit oe24. Ob beim Anstoßen unter Freunden oder entspannt am Sonnendeck – Mausi zeigt, wie man das Leben genießt.

Ganz nebenbei zieht Mausi auch mit ihrem Äußeren alle Blicke auf sich. Im Bikini posierend gibt sich die Szene-Lady elegant wie eh und je und zeigt, dass das Alter für sie nur eine Zahl ist. Glänzend gelaunt und perfekt in Szene gesetzt bringt sie Glamour auf die Yacht-Partys. "Es ist einfach eine Riesen-Gaudi", schwärmte sie und ließ keinen Zweifel daran, dass sie sich der Partystimmung vollkommen hingibt. Ob am Steuer der Yacht oder beim Posieren vor der untergehenden Sonne – Mausi verkörpert pure Lebensfreude.

Mit ihrem Partygeist lässt die ehemalige TV-Moderatorin, die sich vorstellen könnte, nach Teneriffa auszuwandern, gemeinsame glanzvolle Zeiten mit ihrem Ex-Mann, der stets für Schlagzeilen sorgte, wieder aufleben. Christina Haidinger aus Wien war die erste Frau, der Richard einen Kosenamen aus der Tierwelt gab. Von 1990 bis 2007 waren sie ein Paar. Am 13. Juli 1991 heiratete Richard seine "Mausi" – es war bereits seine vierte Ehe. Etwa zweieinhalb Jahre nach der Eheschließung wurde ihre gemeinsame Tochter Jacqueline geboren. Die Beziehung dauerte fast 17 Jahre, bis sie sich 2007 scheiden ließen. Nach dem Tod des Baulöwen blickt sie nun nach vorne und scheint das Leben mehr denn je zu feiern.

Christina Lugner, TV-Star

Christina und Richard Lugner im Februar 2005

Christina Lugner, ehemalige TV-Moderatorin