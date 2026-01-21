Bedeutet "Let's Dance"-Teilnahme Jan Kittmanns GZSZ-Aus?

Jan Kittmann wagt den Sprung auf das Tanzparkett: Der GZSZ-Star nimmt an der neuen Staffel von Let's Dance teil. Nun fragen sich viele Fans: Was bedeutet das für seine Rolle Tobias? Für ihn geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung – seine Teilnahme bedeutet jedoch eine kurzzeitige Drehpause bei GZSZ. Jan wird noch bis in den Frühling in der täglichen Serie zu sehen sein, erklärt er gegenüber RTL und fügt hinzu: "Nach meiner 'Let’s Dance'-Zeit stehe ich wieder auf dem Berliner GZSZ-Kiez vor der Kamera und kehre im Sommer 2026 auf die TV-Bildschirme bei RTL sowie ins Streaming auf RTL+ zurück."

Die Entscheidung, eine Pause von GZSZ einzulegen, stößt bei langjährigen Fans des Schauspielers auf gemischte Reaktionen. Während einige sich über seine neue Herausforderung freuen, warten andere gespannt darauf, wie seine Rolle Tobias das Zeitfenster überbrücken wird. Jan selbst hält sich über die Entwicklung der Handlung während seiner Abwesenheit bedeckt, verrät jedoch, dass die Rückkehr einige Überraschungen für seinen Seriencharakter bereithält. "Meine Rolle Tobias wird den Kiez nicht mehr so vorfinden, wie er ihn zurückgelassen hat. In der Zwischenzeit wird viel Schockierendes geschehen – und nichts wird mehr sein wie zuvor."

Bereits vor zwei Wochen hatte Jan gegenüber RTL seine große Vorfreude auf die Show zum Ausdruck gebracht: "Unfassbar! Ich darf wirklich mittanzen – seit 15 Jahren träume ich davon, und jetzt wird es tatsächlich wahr", schwärmte der TV-Liebling. Besonders reizte ihn dabei die Herausforderung, sich auf völlig neues Terrain zu begeben. Zwar stand Jan schon als Teenager mit der JazzModern-Dance-Formation "Outfaced" auf Turnierbühnen und feierte beachtliche Erfolge bei Berliner Meisterschaften, aber die Abläufe bei "Let's Dance" seien für ihn trotzdem Neuland. "Es ist schon sehr anders als Standard und Latein", erklärte er damals.

