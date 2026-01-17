Lara Dandelion Seibert gibt Einblicke in ihre GZSZ-Rolle Zoe

Bei GZSZ spitzt sich der Machtkampf auf dem Kiez dramatisch zu: Lara Dandelion Seibert erzählt, wie ihre Serienfigur Zoe seit der Rückkehr von Laura praktisch im Alarmmodus lebt – aus nackter Angst, ihre Tochter Clara erneut zu verlieren. "Zoe denkt nicht mehr in richtig oder falsch – sie denkt nur noch in Gefahr oder Sicherheit", sagt Lara in einem Gespräch über die aktuellen Folgen. Als Zoe erfährt, dass Laura ein belastendes Geständnis sucht, das sie ins Gefängnis bringen könnte, zieht sie die Zügel an. Kurz darauf verschwindet Laura und taucht schwer gezeichnet wieder auf. Und nur wenig später kollabiert Yvonne nach einem gemeinsamen Essen. Zufall oder Warnschuss? Der Kiez hält den Atem an, während Zoe immer tiefer in den Strudel aus Druck, Panik und Kontrolle gerät.

Die Schauspielerin schildert, dass dieses ominöse Geständnis Zoes wunden Punkt trifft: Es steht für einen Moment, in dem sie einst "bereit war, alles zu opfern", um ihr Kind zurückzubekommen. Das bedrohte Sicherheitsgefühl treibt die Figur in den Überlebensmodus. "Grenzen verschwimmen, und der Machtkampf bekommt eine neue Dynamik", fasst Lara zusammen. Der Ton wird rauer, als Laura bewusstlos aufgefunden wird – ein Signal, wie gefährlich die Lage ist. Mit Yvonnes Zusammenbruch erreicht das Drama eine neue Stufe, die Zoes Beziehung belastet und die Frage nach Flucht oder radikalen Lösungen in den Vordergrund rückt. "Jede Entscheidung hat Konsequenzen", sagt Lara über die kommenden Wochen, in denen ihre Figur sich in Lügen, Geheimnisse und Abhängigkeiten verheddert.

Abseits der fiktiven Eskalation spricht die Wahl-Berlinerin über Zoes seelisches Fundament. Aufgewachsen ohne emotionale Sicherheit, habe die Figur früh gelernt, dass Angriff Schutz bedeuten kann. "Einsam. Kühl. Verlustreich. Hart. Verletzlich. Kontrollierend. Ängstlich. Sehnsüchtig", beschreibt Lara die Vergangenheit ihrer Rolle in acht Worten. Kontrolle gibt Zoe Halt, auch wenn sie dafür Grenzen überschreitet. Für Lara selbst wird die anhaltende Zuspitzung zur Dauerbelastung am Set: intensive Drehtage, emotionale Tiefen und ein fortwährender Drahtseilakt zwischen Stärke und Verletzlichkeit. Dennoch bleibt sie bei der Aussicht auf das, was kommt, knapp: "Ob sie einen Ausweg findet oder sich endgültig in die Enge treibt, bleibt offen", so Lara über die nächsten Folgen gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Lara Dandelion Seibert

Anzeige Anzeige

Instagram / laradandelion Lara Dandelion Seibert, Schauspielerin

Anzeige