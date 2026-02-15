Bunnie Xo erinnert sich an die erste Nacht mit Jelly Roll

Als sich Bunnie Xo und Jelly Roll (41) 2015 in Las Vegas trafen, ahnte sie schon nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht, dass aus ihnen mehr als nur ein kurzer Flirt werden könnte. Jelly war dafür 48 Stunden lang aus Tennessee in die Glücksspielmetropole gefahren, um die heutige Podcasterin zu sehen. Doch der Abend startete anders als erwartet: Nachdem Bunnie sich in ihrem Hotelzimmer komplett auszog und den Rapper zu sich rief, reagierte der Musiker völlig anders, als sie es sich ausgemalt hatte. "Er kam rein, war angetrunken, sah mich an und wäre beinahe umgekippt. Er war so schüchtern!", schreibt sie laut E! News in ihrem Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic", das am 17. Februar erscheinen soll.

Bunnie schildert darin, wie sie sich auf seinen Schoß setzte, ihn küsste und begann, ihm die Kleidung auszuziehen – nur um dann eine überraschende Abfuhr zu kassieren. "Und dieser Mann wollte absolut nicht mit mir schlafen", erinnert sie sich. Statt einer wilden Nacht wollte Jelly reden. Er habe vorgeschlagen, alles langsam anzugehen und erst einmal über ihre Zukunft zu sprechen. Die beiden lagen stundenlang nebeneinander, mal wach, mal halb eingeschlafen, und sprachen über Träume, Wünsche und darüber, wie sie füreinander ein Teil davon sein könnten. "Wir hielten nichts zurück. Es war das ehrlichste Gespräch, das ich je geführt habe", erzählt die Autorin in dem Auszug, den E! News vorab veröffentlichte. Am nächsten Morgen ließ Jelly sie einen kleinen Fingerschwur leisten, dass sie gemeinsam dafür kämpfen würden, diese Zukunft Realität werden zu lassen.

Bereits zuvor hatte Jelly Roll offen über sein Liebesleben mit Übergewicht gesprochen. In einem Gespräch mit Joe Rogan gestand der Musiker: "Ich habe mich gar nicht mehr erregt gefühlt, ich war so dick." Der Künstler stellte dabei klar, dass seine Frau nichts dafür konnte. Er betonte: "Sie macht mich eigentlich glücklich." Doch sein eigenes Körpergefühl habe im Weg gestanden. Jelly wurde sogar deutlich: "Ich musste Twister spielen, um Sex zu haben" – ein drastisches Bild für eine harte Realität, die ihn und seine Beziehung stark belastete. Mittlerweile hat der Musiker aber schon über 136 Kilo abgenommen und ein völlig neues Lebensgefühl entwickelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

Anzeige Anzeige

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart