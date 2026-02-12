Katie Prices Blitzhochzeit: JJ Slater teilt gegen Ex aus

Katie Price (47) steht derzeit erneut im Mittelpunkt der Diskussionen: Nur elf Tage nach der Trennung von "Married At First Sight"-Star John Joe Slater hat die Reality-Ikone kürzlich den Geschäftsmann Lee Andrews geheiratet. Die beiden sollen sich erst eine Woche vor der Hochzeit kennengelernt haben, dennoch fiel das Ja-Wort in rasantem Tempo. Gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Ehemann und ihrer besten Freundin Kerry Katona (45) verbringt Katie aktuell luxuriöse Flitterwochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während sie in ein neues Kapitel startet, soll Ex-Freund JJ laut Mirror von der schnellen Hochzeit "am Boden zerstört" gewesen sein. Jetzt heizt er mit sonnigen Schnappschüssen aus seiner Instagram-Story die Gerüchteküche weiter an.

In seiner Story teilt JJ Eindrücke aus Miami – darunter ein Foto vom Pool, auf dem das Buch "The Subtle Art Of Not Giving A F**k" von Mark Manson liegt, das dazu ermutigt, den Fokus auf das wirklich Wichtige zu legen. Viele Fans werten dies als versteckten Seitenhieb auf Katie und ihre überraschende Hochzeit. In einem weiteren Post zeigt sich JJ laut Mirror entspannt in einem Whirlpool und kommentiert das Bild mit: "Regeneration". Zuvor hatte er im Interview mit der Zeitung The Sun geschildert, wie abrupt das Liebes-Aus kam. Die beiden hätten gemeinsam auf der Couch gesessen, als Katie plötzlich gestanden habe, dass sie ihn nicht mehr liebe: "Wenn jemand so etwas zu dir sagt, hast du natürlich keine andere Wahl, als deine Sachen zu packen und zu gehen, und genau das habe ich getan."

Für JJ sei die Trennung ein harter Schlag gewesen, da er bereits von einer gemeinsamen Zukunft mit Familie und Kindern geträumt habe. Während er nun offenbar Abstand gewinnt und in Miami zur Ruhe kommt, steht Katie mit ihrem rasanten Liebeswechsel weiter im Fokus der Öffentlichkeit. Die Reality-Bekanntheit verteidigte ihre Entscheidung zuletzt in einem YouTube-Video: "Ich bin eine erwachsene Frau. Ich werde dieses Jahr 48. Ich bin nicht dumm, ich weiß, was ich tue." Ob Katies neue Ehe von Dauer ist, wird sich erst noch zeigen. Ebenso bleibt offen, ob JJ seinen Frieden findet und mit der Vergangenheit abschließen kann.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price