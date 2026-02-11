Peter Andre warnt seine Kinder vor Online-Gefahren

Peter Andre (52) hat klargemacht, wie ernst er die Online-Sicherheit seiner Kinder nimmt: Der Sänger sprach im "Nicky's Podcast" mit Nicky Byrne (47) darüber, dass er sich besonders um Princess Andre (18) und Junior Savva Andre (20) sorgt – seine beiden Ältesten aus der Beziehung mit Katie Price (47). Princess und Junior sind beide aktiv im Netz, Princess zudem mit regelmäßigen Instagram-Posts und ihrer ITV2-Reihe "The Princess Diaries". Peters Botschaft an die beiden ist unmissverständlich. Er hat ihnen eine klare Regel mitgegeben, wie sie mit Online-Hass umgehen sollen. Der Musiker sagt, er sei sehr beschützend und habe mit den Jahren viel dazugelernt, seit er selbst die Risiken sozialer Medien erkannt hat.

Im Podcast erklärte Peter seine Strategie gegen Negativität: "Wenn auch nur das Geringste Negatives gesagt wird, lies es gar nicht erst zu Ende, lies es nicht", sagte er in der Sendung. Und wenn beleidigende Worte auftauchen, etwa "hässlich", dann gelte: "Blockiere diese Person". Seine Sorge wächst zudem wegen Künstlicher Intelligenz. Bei den jüngeren Kindern, die er mit Ehefrau Emily MacDonagh großzieht, mache KI das Netz "zu einem ganz anderen Spiel". Peter veröffentlicht deshalb keine Bilder, auf denen die Gesichter von Amelia, Theo und Arabella zu sehen sind.

Abseits der Schlagzeilen pflegt der Familienvater eine enge Bindung zu seinen Kindern. Der Sänger betont oft, wie sehr er sich als Vater verantwortlich fühlt und wie er mit klaren Regeln und viel Nähe den Spagat zwischen Öffentlichkeit und Privatem schafft. Junior verfolgt seinen eigenen Weg in der Musik, während Princess ihren Alltag mit Kooperationen mit Modemarken jongliert und damit früh an ein Leben im Rampenlicht herangeführt wurde. Zu Hause zählen aber besonders gemeinsame Routinen, Gespräche und Rückzug – Momente, in denen nicht Follower, Likes oder Kommentare die Hauptrolle spielen, sondern Familie.

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern